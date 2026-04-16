Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang (cùng ngụ TPHCM) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Trước đó, cuối tháng 3, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện đối tượng vận chuyển hàng hóa nghi vấn lưu thông trên đường Âu Cơ (TPHCM) nên dừng xe khám xét.

Công an TPHCM bắt 3 người

Từ lời khai của đối tượng, Công an TPHCM đã khám xét, triệt phá cơ sở sản xuất thuốc giả hoạt động tại nhiều địa điểm.

Tang vật Công an TPHCM thu giữ

Lực lượng chức năng thu giữ gồm hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, khoảng 790kg viên nén, viên nang, cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn, máy móc.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2021, ông Thái Chánh Kiên tổ chức sản xuất thuốc đông y không phép.

Đến cuối năm 2024, ông Kiên chuyển sang sản xuất thuốc giả, in nhãn mác nguồn gốc nước ngoài để tiêu thụ.

Công an TPHCM xác định ông Kiên giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp điều hành. Trong đó, hai ông Thái và Khang giúp sức trong thiết kế, in ấn bao bì. Một số sản phẩm có trộn Paracetamol, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe.

Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng, làm rõ nguồn nguyên liệu, hệ thống tiêu thụ và các đối tượng liên quan.