Công an TPHCM khám xét 2 căn nhà, bắt 3 người

PHẠM DŨNG |

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã khám xét 2 căn nhà và bắt 3 người có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang (cùng ngụ TPHCM) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Trước đó, cuối tháng 3, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện đối tượng vận chuyển hàng hóa nghi vấn lưu thông trên đường Âu Cơ (TPHCM) nên dừng xe khám xét.

Công an TPHCM khám xét thuốc giả , bắt 3 người vi phạm pháp luật nghiêm trọng - Ảnh 1.

Công an TPHCM bắt 3 người

Từ lời khai của đối tượng, Công an TPHCM đã khám xét, triệt phá cơ sở sản xuất thuốc giả hoạt động tại nhiều địa điểm.

Công an TPHCM khám xét thuốc giả , bắt 3 người vi phạm pháp luật nghiêm trọng - Ảnh 2.
Công an TPHCM khám xét thuốc giả , bắt 3 người vi phạm pháp luật nghiêm trọng - Ảnh 3.

Tang vật Công an TPHCM thu giữ

Lực lượng chức năng thu giữ gồm hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, khoảng 790kg viên nén, viên nang, cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn, máy móc.

Clip Công an TPHCM khám xét địa điểm sản xuất đông y giả

Kết quả điều tra xác định từ năm 2021, ông Thái Chánh Kiên tổ chức sản xuất thuốc đông y không phép.

Đến cuối năm 2024, ông Kiên chuyển sang sản xuất thuốc giả, in nhãn mác nguồn gốc nước ngoài để tiêu thụ.

Công an TPHCM xác định ông Kiên giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp điều hành. Trong đó, hai ông Thái và Khang giúp sức trong thiết kế, in ấn bao bì. Một số sản phẩm có trộn Paracetamol, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe.

Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng, làm rõ nguồn nguyên liệu, hệ thống tiêu thụ và các đối tượng liên quan.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cảnh giác với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả, không rõ nguồn gốc.

Người dân nên mua thuốc tại địa chỉ uy tín, có giấy phép hoạt động, kiểm tra kỹ bao bì, nhãn mác và hạn sử dụng.

Tuyệt đối không tin vào quảng cáo "thần dược" trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. Việc sử dụng thuốc giả có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu bị truy tố về tội tham ô tài sản
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
