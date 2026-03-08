Công an TPHCM đang tìm người phụ nữ mặc váy trắng ở nhà ga T3

Liên quan thông tin "Người mặc áo xe ôm công nghệ có dấu hiệu gây rối trước nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất", chiều 8-3, Công an phường Bảy Hiền (TPHCM) thông báo tìm người phụ nữ mặc váy trắng.



Camera ghi lại vụ việc.

Công an phường Bảy Hiền đã triệu tập nam thanh niên mặc áo khoác Grab có hành vi gây rối và cố ý làm hư hỏng tài sản của 1 khách nữ xảy ra lúc 0 giờ 15 phút ngày 8-3 tại cửa ra nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Việc tìm ra người phụ nữ nhằm tiến hành củng cố hồ sơ xử lý nam thanh niên. Qua trích xuất video ghi nhận người phụ nữ có đặc điểm cao khoảng 1,6 m, mặc áo đỏ, váy trắng.

Cơ quan công an yêu cầu người liên quan hoặc người dân biết thông tin liên hệ ngay với Công an Phường Bảy Hiền ở địa chỉ 290 Âu Cơ, phường Bảy Hiền hoặc qua số điện thoại: 028.38650410.

Như đã thông tin, mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ liên tục đập phá đồ đạc trên đường. Lúc này, một phụ nữ đến can ngăn nhưng người này không dừng lại mà còn vung tay dọa đánh, đồng thời đuổi theo, giật nón và ném mạnh vào người phụ nữ.

Đáng nói, dù có nhiều người can ngăn nhưng người đàn ông tiếp tục đập phá, thậm chí lôi quần áo, đồ đạc từ trong hộp giấy và túi xách ném tung tóe ra đường. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.