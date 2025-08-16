Công an TP.HCM công bố thông tin quan trọng tới toàn bộ người tham gia giao thông

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TP.HCM thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của hai Phó Trưởng phòng phụ trách khu vực 1 nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến phản ánh từ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, số điện thoại hotline gồm:

Việc công khai này giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân dễ dàng phản ánh các vấn đề liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cũng như các thủ tục hành chính do lực lượng CSGT khu vực 1 thực hiện. Người dân có thể gửi thông tin qua tin nhắn SMS hoặc ứng dụng Zalo để được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng.

Phòng CSGT khu vực 1 hiện quản lý 36 xã, phường thuộc khu vực Bình Dương cũ, trụ sở chính đặt tại số 99, đường Lê Hồng Phong nối dài, khu phố Định Hòa 1, phường Chánh Hiệp, TP HCM. Ngoài ra, tại khu vực này còn có:

Trạm CSGT Quốc lộ 13 (số 99, đường Lê Hồng Phong nối dài, khu phố Định Hòa 1, phường Chánh Hiệp)

Đội CSGT số 1 (đường ĐH 415, ấp Suối Sâu, xã Bắc Tân Uyên)

Đội CSGT đường thủy (đường Phan Bội Châu, khu phố 6, phường Thủ Dầu Một)

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, việc công khai số hotline thể hiện quyết tâm tăng cường tính minh bạch, cải thiện hiệu quả phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình liên hệ, phản ánh.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã công khai số điện thoại Trưởng phòng - Đại tá Trần Trung Hiếu.

Số điện thoại của đại tá Hiếu là 0767.86.08.08 (có sử dụng Zalo, Viber). Các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ bằng tin nhắn hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho trưởng phòng PC08 kể cả trong và ngoài giờ hành chính.

Nội dung cung cấp, phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông toàn thành phố hoặc góp ý, kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố.