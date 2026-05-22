Từ một đối tượng nghiện, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM tiếp tục điều tra, báo cáo Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo "lần theo dòng chảy của ma tuý", xác lập chuyên án, huy động các lực lượng, phương tiện, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét mở rộng.

Bắt 140 đối tượng

Lần theo dòng chảy của ma túy từ một đối tượng nghiện, mua bán nhỏ lẻ, Công an TPHCM đã triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt và xử lý 140 đối tượng, thu giữ hơn 9 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 22-5, cho biết Công an TPHCM chuyên án được triển khai thực hiện theo chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an với phương châm “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý đến người sử dụng”; đồng thời hưởng ứng cao điểm 45 ngày đêm “làm sạch địa bàn”, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Qua công tác rà soát địa bàn trong quý II/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng – đối tượng nghiện, mua bán ma túy nhỏ lẻ hoạt động tại nhiều khu vực thuộc Bình Dương.

Vụ án đang được mở rộng

Từ đầu mối này, lực lượng trinh sát tiếp tục lần theo các mắt xích trong đường dây và xác lập chuyên án VA0126Đ để đấu tranh triệt phá toàn bộ tổ chức.

Ngày 15-4, Đội 3, Phòng PC04 bắt giữ Tùng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, truy xét hàng loạt đối tượng liên quan. Từ Tùng, cơ quan điều tra làm rõ 3 đối tượng cung cấp ma túy đầu trên và 12 nhánh phân phối phía dưới chuyên bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các con nghiện.

Đáng chú ý, đường dây hoạt động lưu động, liên tỉnh, trải dài khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Trong quá trình điều tra, trinh sát phát hiện một đầu mối lớn vận chuyển ma túy từ Tây Nguyên vào TPHCM tiêu thụ và tổ chức đón lõng, bắt quả tang đối tượng cùng hơn 5 kg ma túy.

Kết quả, từ một đối tượng nghiện ban đầu, Công an TPHCM đã mở rộng điều tra, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng.

Trong đó khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng.

Thu giữ 9 kg ma tuý đá

Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Theo Công an TPHCM, thành công của chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy, góp phần làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Chuyên án được thực hiện theo tinh thần "không chỉ đánh khúc giữa mà phải bắt cả đường dây", truy vết đến cùng các mối quan hệ liên quan, làm rõ từng mắt xích cung cấp và tiêu thụ ma túy trên địa bàn thành phố.

Khuyến cáo của Công an TPHCM

Công an TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần nâng cao cảnh giác trước hiểm họa ma túy đang có xu hướng len lỏi vào môi trường giải trí, nghệ thuật và đời sống xã hội.

Thời gian qua, nhiều trường hợp người nổi tiếng, nghệ sĩ vi phạm pháp luật liên quan ma túy đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cá nhân, tác động xấu đến cộng đồng và tạo hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.

Theo cơ quan công an, ma túy đá (Methamphetamine) là loại ma túy tổng hợp cực kỳ nguy hiểm, gây kích thích mạnh lên hệ thần kinh trung ương.

Người sử dụng dễ rơi vào trạng thái hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, ảo giác, kích động, thậm chí dẫn đến hành vi bạo lực, tự gây thương tích hoặc phạm tội. Việc sử dụng lâu dài còn gây tổn thương não bộ, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và khả năng lao động.