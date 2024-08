Ngày 22-8, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) ra thông báo tìm bị hại liên quan trong vụ việc xảy ra tại tiệm sửa xe Văn Minh.

Tiệm sửa xe Văn Minh.

Theo điều tra, Công an TP Thủ Đức phát hiện một số tiệm sửa xe có dấu hiệu làm ăn bất chính trên Quốc lộ 1 nên theo dõi.

Ngày 14-8, Công an phường Bình Chiểu phối hợp Công an TP Thủ Đức tới tiệm sửa xe Văn Minh (149 Quốc lộ 1, phường Bình Chiểu) do Mai Văn Cường (38 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng làm chủ.

Cường đã dùng vật nhọn đâm thủng ruột xe và dùng kìm phá lốp xe của khách rồi nói ruột và lốp xe đã hỏng, phải thay mới.

Lúc Cường phá xe thành công và thoả thuận giá tiền với khách thì công an ập vào bắt quả tang đưa vào trụ sở làm rõ.

Qua đấu tranh, Cường thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, tháng 7-2024, do không có tiền tiêu xài nên Cường nảy sinh ý định dùng các công cụ có hình dáng giống lò xo, có một đầu nhọn để đâm thủng thêm 2 hay 3 lỗ trên ruột xe và dùng kìm (loại kìm điện) bẻ phá lốp xe của khách đến vá ruột xe khi bị cán đinh.

Cường nói đã thực hiện trót lọt 15 lần. Trong đó thay ruột mới được 10 lần và 2 lần thay lốp xe.

Trung bình người dân đến vá ruột xe và thay lốp tại tiệm có giá từ 90.000 đồng khi thay mới một ruột xe máy; và giá từ 200.000 đồng đến 380.000 đồng khi thay mới một lốp xe máy.

Công an TP Thủ Đức đề nghị những ai là bị hại của Cường hãy đến Công an TP Thủ Đức hoặc điện thoại cho điều tra viên Ao Hải Đường (số điện thoại 0768261182) để cung cấp thông tin.