Clip: Trinh sát giả làm cần thủ, nhanh như cắt quật ngã "Quý đen" ở sông Thị Vải

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ Bùi Minh Trọng (44 tuổi, biệt danh Quý đen, trú tại xã Phước Bình, huyện Long Thành) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, qua công tác nghiệp vụ, vào lúc 10h10' ngày 20/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ và Công an huyện Long Thành bắt quả tang đối tượng Bùi Minh Trọng đang cưỡng đoạt tài sản của một số chủ ghe đánh bắt tôm cá, chủ bè nuôi cá trên sông Thị Vải (đoạn thuộc cảng Gò Dầu B, xã Phước Thái, huyện Long Thành).

Pha khống chế đối tượng nhanh, dứt khoát của các "thợ câu". Clip: Công an tỉnh Đồng Nai

Qua đấu tranh, đối tượng Trọng thừa nhận, một số chủ phương tiện để được đánh bắt tôm cá ở đoạn sông trên phải đóng tiền hàng tháng cho mình.

Sau khi nắm được thông tin bắt Trọng, một số nạn nhân đã trực tiếp đến cơ quan công an để tố cáo hành vi đối tượng đã gây ra trong thời gian qua.

Anh N.C.D (quê ở Long An) cho biết, đã đánh bắt ở đây từ năm 2010. Lúc đầu, Trọng kiếm chuyện không cho làm. "Có lần tôi cố tình thả lưới xuống sông được lúc thì Trọng ra bắt kéo lên, có lần còn cắt cả dây leo, mình từ nơi khác đến không dám phản ứng. Sau đó, tôi đặt vấn đề xin được thả lưới, Trọng yêu cầu muốn thả ở đâu thì phải điện xin ý kiến trước, đồng ý ở đâu mới được thả ở đó, không được thả nơi Trọng câu cá", anh D kể lại.

Năm 2017, Trọng bắt đầu nảy sinh ý định bắt các ghe đánh bắt cá phải chung chi tiền hàng tháng (mỗi tháng 1 triệu đồng), về sau đánh bắt khó khăn năn nỉ mãi giảm xuống còn 500 ngàn đồng.

Những lần thu tiền, Trọng đều báo trước một hôm để đại diện người đánh bắt đi gom rồi giao lại cho hắn một thể.

"Chúng tôi làm vất vả cả đêm kiếm được gần 1 triệu đồng trừ chi phí đi chỉ còn lại được 300 đến 500 ngàn đồng, ăn uống tằn tiện còn dư được chút ít gửi về quê lo cho các con học hành. Hôm nay, bà con chúng tôi rất mừng rỡ, phấn khởi, không biết nói gì hơn gửi lời cảm ơn đến Công an Đồng Nai vì đã bắt được Trọng. Từ giờ trở đi chúng tôi được đánh bắt tôm, cá tự do, không phải chung chi gì nữa", anh N.C.D phấn khởi chia sẻ.

Cũng phải chung chi tiền bảo kê hàng tháng cho Trọng còn có vợ chồng anh Đ.H.D (cùng quê với anh N.C.D). Vợ chồng anh D đến đây đánh bắt tôm, cá từ năm 2019.

Theo anh D, một số người bạn trước đó đã chung chi tiền cho Trọng hàng tháng mới được đánh bắt tôm, cá, nếu không sẽ bị quậy phá, xua đuổi.

"Để được yên ổn làm ăn, vợ chồng tôi phải bấm bụng làm theo, lúc đầu đóng 700 ngàn đồng một tháng, sau đó nâng lên 1 triệu đồng, thời gian gần đây đánh bắt khó khăn xin Trọng giảm xuống cho còn 500 ngàn đồng một tháng, 2 tháng phải đóng một lần. Lúc Trọng nhậu say còn gọi điện kiếm chuyện chửi bới, doạ đuổi không cho chúng tôi đánh bắt ở đây nữa", anh Đ.H.D bức xúc kể lại.