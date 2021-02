Công an TP HCM thu giữ 20 thỏi màu vàng và những gì tại Tập đoàn Alibaba?

Vừa qua, VKSND TP HCM đã trả hồ sơ để Công an TP HCM điều tra lại vụ án "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.

Quá trình điều tra, Công an TP HCM đã thu giữ nhiều tài sản, chứng cứ, tài liệu để phục vụ công tác đấu tranh, làm rõ hành vi của từng bị can trong vụ án. Vậy khi khám xét Alibaba, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thu giữ những gì?

Một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tạm giữ một lượng lớn tài liệu cụ thể như sau:

Hồ sơ pháp lý các dự án (bao gồm 41 bộ hồ sơ pháp lý dự án bản chính, trong tổng số 58 dự án đã xác định); Một số lượng lớn bản chính Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các pháp nhân chủ đầu tư ký với khách hàng, cùng Hợp đồng quyền chọn, Phụ lục hợp đồng kèm theo.

Một lượng đặc biệt lớn hồ sơ chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, hồ sơ thuế, hồ sơ chứng từ giao dịch với các ngân hàng... Một số dấu tròn của các doanh nghiệp trực thuộc Công ty Alibaba.

463 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, với tổng diện tích được thống kê chi tiết là 2.108.270,52m2 cùng 175,46 ha đất nông nghiệp tại dự án Ali Venice, trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, công chứng sang tên chủ sở hữu.

Quá trình trích xuất dữ liệu điện tử, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thu giữ toàn bộ dữ liệu kế toán của Công ty Alibaba (trong thời gian từ ngày 1-1-2017 đến hết ngày 18-9-2019), được lưu trữ và quản lý bởi phần mềm Kế toán Misa, do Công ty cổ phần Misa xây dựng và cung cấp.

Về tài sản, Công an TP HCM đã tạm giữ hơn 9,2 tỉ đồng tiền mặt; tạm giữ 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3 kg, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng.

Các nạn nhân tố cáo Alibaba

Tạm giữ 257 miếng kim loại màu vàng có chữ Địa ốc Alibaba, đã qua giám định chất lượng.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng là 45,48 tỉ đồng.

Công an tạm giữ 23 ôtô, xe máy do các đối tượng sử dụng, trong đó 4 ôtô nhãn hiệu Ford Transit, hiện do Ngân hàng TP Bank quản lý, còn lại đã được Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tạm giữ.

Bên cạnh đó, 650 thửa đất với diện tích hơn 4,477 triệu m2, tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là 1.478 tỉ đồng đang bị kê biên.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP HCM, tiến hành định giá tài sản đối với 23 ôtô, xe máy và 257 miếng vàng.