Công an TP HCM tạm giam một luật sư lừa đảo

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại 2 công ty bất động sản Hoàng Kim Land và Đất Vàng Hoàng Gia, ngày 30-3, một nguồn tin cho biết, Công an TP HCM đang tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986) do có hành vi lừa đảo.

Bị can Nguyễn Ngọc Hoàng là Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP HCM.

Trong vụ án này, bà Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land), Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) và ông Nguyễn Ngọc Hoàng cùng đồng bọn sử dụng pháp nhân 2 công ty Hoàng Kim Land và Đất Vàng Hoàng Gia lừa đảo 259,2 tỉ đồng.

Các nạn nhân tố cáo bà Hạnh, bà Hiền lừa đảo

Nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận năm 2017, ông Nguyễn Ngọc Hoàng làm luật sư tham gia tư vấn Luật Dân sự qua tổng đài 1080 VNPT (TP HCM), có tư vấn cho Lê Xuân Tâm (con của bà Trần Thị Mỹ Hiền) và tư vấn cho Hiền về pháp lý liên quan đến việc kinh doanh đất đai.

Tiếp đó, Trần Thị Mỹ Hiền nhờ Hoàng đứng tên làm thủ tục mua lại Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng đứng tên giám đốc. Sau đó, Hoàng nhận chuyển nhượng góp vốn 200 tỉ đồng (thực tế không nhận chuyển nhượng số tiền trên) Công ty Đất Vàng Hoàng Gia.

Công việc chính của Hoàng là soạn thảo hoàn tất toàn bộ các hợp đồng để giám đốc Trần Thị Hồng Hạnh ký kết bán đất nền cho khách hàng và không tham gia điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, ngày 1-7-2018 Hoàng được giám đốc Trần Thị Hồng Hạnh ký Hợp đồng ủy quyền, được thay mặt người đại diện theo pháp luật ký kết các hợp đồng kinh tế của công ty trong thời điểm giám đốc không có mặt. Hoàng khai nhận chỉ thực hiện ký hợp đồng theo yêu cầu trực tiếp của Hạnh, còn các nội dung thỏa thuận, cam kết với khách hàng không thuộc trách nhiệm của Hoàng.

Theo yêu cầu của Hiền, trong thời gian đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Nguyễn Ngọc Hoàng đã tham gia ký hợp đồng các dự án bất động sản với khách hàng.

Đồng thời, khi chuyển đại diện pháp nhân cho Trần Thị Mỹ Hiền đứng tên, Hoàng tiếp tục đại diện pháp nhân này ký các dạng Hợp đồng thỏa thuận với khách hàng về việc chuyển nhượng các nền đất dự án không được cấp phép và sau đó Hoàng chuyển sang làm việc tại Công ty Hoàng Kim Land với mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Bị can Trần Thị Hồng Hạnh

Trong giai đoạn này, Hoàng đã tham gia ký hợp đồng với khách hàng theo ủy quyền từ giám đốc Trần Thị Hồng Hạnh.

Công an TP HCM nhận định Nguyễn Ngọc Hoàng là luật sư, có am hiểu về pháp luật kinh doanh bất động sản, quá trình làm việc tại hai công ty cho Hiền, Hoàng biết rõ các thửa đất đưa vào lập dự án không thuộc tài sản hợp pháp của công ty, chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án khu dân cư, chưa phê duyệt quy hoạch.

Bản thân Hoàng nhận thức rõ các dự án khu dân cư là dự án không có thật nhưng theo sự chỉ đạo và phân công của Hiền, ủy quyền của Trần Thị Hồng Hạnh, bị can Nguyễn Ngọc Hoàng đã trực tiếp ký hợp đồng, thu của khách hàng 12,3 tỉ đồng.

Theo Công an TP HCM, hành vi của Nguyễn Ngọc Hoàng đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng quá trình điều tra ban đầu bị can này còn khai báo quanh co, nhỏ giọt, sau đó đã nhận thấy lỗi của mình mới hợp tác tốt với cơ quan điều tra.