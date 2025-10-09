Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang điều tra vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vụ án được khám phá ngày 2-4-2024, tại xã Bình Hưng, TP HCM.

Quá trình điều tra, xác minh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM có căn cứ xác định Nguyễn Văn Út (SN 1987; thường trú ấp 2, xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp) đã cùng đồng bọn tham gia mua bán trái phép chất ma túy.

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Út, tiếp tục làm việc với các đối tượng liên quan để làm rõ sự thật khách quan, toàn diện của vụ án.

Quá trình điều tra, có căn cứ xác định đối tượng tên Hòa, thường gọi là Hòa "địa" cùng đồng bọn tham gia mua bán trái phép chất ma túy với Nguyễn Văn Út.

Công an TP HCM đề nghị Hòa và các đối tượng liên quan ra trình diện, nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu người nào biết thông tin các đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo cho Công an TP HCM (địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM gặp Điều tra viên Nguyễn Ngọc Hoàng, số điện thoại 0971.440.567) để cung cấp thông tin"

Công an TP HCM cung cấp một số đặc điểm nhận dạng của Hòa "địa" như sau: Tên thường gọi: “Hòa địa”; giới tính: nam, khoảng 32 đến 37 tuổi; dáng người ốm, cao khoảng 1.7m, mắt hí, mũi to, chân mày đậm. Nơi ở năm 2024: chung cư Topaz City số 39 đường Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, TP HCM.



