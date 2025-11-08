HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an TP HCM đột kích lò "độ chế" xe quy mô lớn

Thanh Thảo |

Qua kiểm tra, Công an TP HCM phát hiện nhiều phụ tùng không hóa đơn, cùng nhiều phương tiện đang trong quá trình được "độ chế", thay đổi kết cấu

Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TP HCM vừa phối hợp với lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an phường Dĩ An kiểm tra lò "độ" xe quy mô lớn. 

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 6-11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ với sự chỉ huy của trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, bất ngờ ập vào cơ sở "độ chế" xe ở ấp Bình Đường 2, phường Dĩ An, do T.H.Đ (SN 1992) làm chủ.

Công an TP HCM đột kích lò "độ chế" xe quy mô lớn- Ảnh 1.

Các xe nghi "độ chế" bị tạm giữ

Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều linh kiện, phụ tùng xe máy không có hóa đơn chứng từ, phục vụ "độ chế" xe,  cùng thiết bị Dyno – loại máy chuyên dùng để thử công suất xe sau khi "độ" pô, nồi, IC. 

Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ hợp lệ cho máy Dyno, cũng không chứng minh được nguồn gốc linh kiện, phụ tùng.

Toàn bộ tang vật, cùng 7 chiếc xe nghi "lên đời" bị lập biên bản tạm giữ tại hiện trường, sau đó bàn giao cho Công an phường Dĩ An để xử lý theo quy định. 

Tags

xe độ

CSGT

độ chế

độ xe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại