Công an TP HCM đột kích lò "độ chế" xe quy mô lớn

Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TP HCM vừa phối hợp với lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an phường Dĩ An kiểm tra lò "độ" xe quy mô lớn.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 6-11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ với sự chỉ huy của trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, bất ngờ ập vào cơ sở "độ chế" xe ở ấp Bình Đường 2, phường Dĩ An, do T.H.Đ (SN 1992) làm chủ.

Các xe nghi "độ chế" bị tạm giữ

Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều linh kiện, phụ tùng xe máy không có hóa đơn chứng từ, phục vụ "độ chế" xe, cùng thiết bị Dyno – loại máy chuyên dùng để thử công suất xe sau khi "độ" pô, nồi, IC.

Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ hợp lệ cho máy Dyno, cũng không chứng minh được nguồn gốc linh kiện, phụ tùng.

Toàn bộ tang vật, cùng 7 chiếc xe nghi "lên đời" bị lập biên bản tạm giữ tại hiện trường, sau đó bàn giao cho Công an phường Dĩ An để xử lý theo quy định.