Công an TP HCM bắt thanh niên giật điện thoại

Ngày 29-1, Công an TP HCM cho biết đã bắt Phạm Nguyễn Phú Tỷ (SN 2006, quê Long An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Đồng thời, Công an TP HCM cũng vận động Thái Gia Bảo (SN 2005) ra đầu thú do cùng Tỷ thực hiện hành vi.



Trước đó, tối 26-1, chị T.N.N.A (SN 2001) được người thân chở bằng xe máy lưu thông trên đường Dương Bá Trạc (quận 8) thì bất ngờ bị Tỷ và Bảo áp sát giật điện thoại di động.

Đối tượng Phạm Nguyễn Phú Tỷ

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận 8 đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình Sự Công TP HCM khẩn trương truy xét và bắt giữ Tỷ.

Tại cơ quan điều tra, Tỷ thừa nhận đã cùng Bảo thực hiện cướp giật điện thoại của chị A. Theo Công an TP HCM, lực lượng công an đã triển khai quyết liệt trấn áp 5 loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Cụ thể, Công an TP HCM kiên quyết trấn áp các loại tội phạm đã được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm đường phố.

Với sự quyết tâm này, nhiều vụ án cướp, cướp giật tài sản đã được điều tra, khám phá nhanh, thu hồi tài sản và trao trả cho nạn nhân, góp phần giúp người dân vui xuân đón Tết an toàn, bình yên bên người thân và gia đình.