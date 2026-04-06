Công an TP Hà Nội: Thịt lợn bệnh đã tuồn vào 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non

Nhóm Pv |

Theo cơ quan chức năng thông tin trong vụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh bị “tuồn” vào trường học, 8 bị can đã bị khởi tố.

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn TP Hà Nội. 

Trong số đó có vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra ở TP Hà Nội và các địa phương. Đây là vụ án liên quan đến việc các đối tượng “tuồn” hàng trăm tấn thịt lợn bệnh vào các trường học.

Cơ quan chức năng thông tin về sự việc

Theo đại diện Công an TP Hà Nội, ngày 17/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP đã phối hợp với Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I đồng loạt tiến hành kiểm tra: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội có dấu hiệu giết mổ lợn không khỏe mạnh, phát hiện 543,1kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi cùng nhiều tài liệu liên quan; Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát (địa chỉ: xã Hồng Vân, Hà Nội) của Nguyễn Văn Thành (là Giám đốc Công ty) và vợ là Nguyễn Thị Bình, phát hiện 176kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi và bệnh tai xanh ở lợn.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Đỗ Văn Thanh (là đối tượng cung cấp lợn cho Nguyễn Thị Hiền) và 4 đối tượng, nguyên là cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y của TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn TP Hà Nội được tổ chức chiều ngày 6/4. (Ảnh: Như Hoàn)

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã tiến hành thu gom khoảng 3.600 con lợn (tương đương khoảng 300 tấn thịt) nghi bị nhiễm bệnh tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang rồi vận chuyển cho Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc, Hà Nội để giết mổ, bán ra thị trường.

Nguyễn Thị Hiền đã bán cho người dân và Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát; sau đó, Công ty Cường Phát bán lại cho một số Công ty thương mại khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với Vũ Kim Tuấn để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định.

Tại khu giết mổ tập trung Vạn Phúc, Hà Nội, cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250.000 đồng/chuyến xe đến 4.000.000 đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5.000.000 đồng/tháng đến 10.000.000 đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỉ đồng.

Ngày 25/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra các quyết định khởi tố 4 bị can: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Thành về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Quyết định khởi tố 4 bị can nguyên cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội Giả mạo trong công tác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

