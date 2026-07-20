Công an tỉnh Ninh Bình lên tiếng về tố cáo gian lận thi Tốt nghiệp THPT 2026

Một tài khoản mạng xã hội Thread đăng tải bài viết tố cáo gian lận tại 1 cụm thi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Công an tỉnh Ninh Bình ngày 20/7/2026 đã lên tiếng về những phản ánh về gian lận thi cử tại địa phương này trên mạng xã hội vài ngày qua.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội Threads đăng tải bài viết tố cáo gian lận tại 1 cụm thi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Bài viết nhanh chóng được chia sẻ, thu hút tương tác và bình luận, khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến vụ việc trên, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã phối hợp, xác minh, làm việc với chủ tài khoản đăng tải thông tin và xác định thông tin đăng tải là không có căn cứ. Cơ quan chức năng đã làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ việc là lời cảnh báo về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.

Theo công an tỉnh, chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể lan truyền rất nhanh, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người khác, đồng thời gây tâm lý hoang mang trong dư luận. Người đăng tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Công an Ninh Bình

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình cũng khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, đồng hành cùng con trong việc sử dụng mạng xã hội; thường xuyên nhắc nhở các em kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, không bình luận theo cảm tính, không tiếp tay lan truyền những thông tin chưa được xác thực, không có cơ sở.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong thời đại số, việc tiếp cận và chia sẻ thông tin chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng hậu quả của một bài đăng thiếu kiểm chứng có thể gây tình hình phức tạp, ảnh hướng đến tổ chức, cá nhân, gây hoang mang dư luận. Vì vậy, việc xây dựng thói quen kiểm chứng thông tin và ứng xử có trách nhiệm trên mạng xã hội cũng là một kỹ năng quan trọng mà mỗi học sinh cần được trang bị.

Phú Thọ xử phạt nam sinh đăng tin tố cáo không đúng sự thật

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, sau khi cơ quan chức năng phối hợp, xử lý vụ việc gian lận trong kỳ thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã xuất hiện một số thông tin tố gian lận thi cử trên mạng xã hội thiếu căn cứ, sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, một tài khoản trên Threads cũng đăng tải nội dung có dấu hiệu tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại xã Cao Phong, Phú Thọ.

Ngày 5/7, Công an xã Cao Phong vào cuộc xác minh. Sau khi rà soát, lấy lời khai của người phản ánh, người bị phản ánh và các nhân chứng do C. cung cấp, đến chiều 9/7, công an kết luận nội dung phản ánh là không đúng sự thật.

Đến ngày 11/7, Thông tin trên Tuổi Trẻ cho hay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết nam sinh T.T.C. đã gỡ bài đăng trên mạng xã hội cho rằng có dấu hiệu tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Phú Thọ kèm dữ liệu về điểm thi của hai thí sinh ở Trường THPT Cao Phong.

Hình ảnh học sinh đăng trên mạng xã hội - Ảnh: Công an Phú Thọ

Đồng thời em C. đã đăng bài xin lỗi công khai tới cộng đồng mạng, thầy cô và bạn học.

Trong bài viết, C. cho biết trước đó từng chia sẻ nghi ngờ hai bạn cùng trường sử dụng điện thoại trong phòng thi.

Tuy nhiên sau khi cơ quan chức năng và hội đồng thi xác minh, kết luận chính thức khẳng định không có bất kỳ sai phạm hay vi phạm quy chế thi nào xảy ra tại điểm thi.

Cơ quan công an đã mời C. và gia đình lên làm việc, đồng thời dự kiến xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.