Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong

Chiều 17-4, trên trang của Cục Cảnh sát giao thông đã đăng tải thông tin về việc Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 15-4 tại xã Cư Pơng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh lớp 12 tử vong

Theo đó, khoảng 11 giờ 29 phút ngày 15-4, tại Km 198+200, Quốc lộ 29 (đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nạn nhân là em V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại xã Cư Pơng). Em Q. điều khiển xe gắn máy biển số 47AB-325.78 lưu thông trên Quốc lộ 29 theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk). Khi đến địa điểm trên, phương tiện lao xuống mương thoát nước bên trái theo hướng ngược lại.

Hậu quả, em V.Đ.Q. tử vong tại bệnh viện; xe gắn máy bị hư hỏng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý, làm rõ theo quy định.

Khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ tổ chức họp báo công khai để thông tin rộng rãi đến người dân.