Công an tìm người từng vay tiền của Nguyễn Trung với lãi suất 10-15%/tháng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra vụ án hình sự: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Nguyễn Trung thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025.

Quá trình điều tra làm rõ, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Trung (Sinh năm: 1994; Trú: K30/14/4 Nguyễn Xuân Hữu, tổ 37, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng) đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với những người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các gói vay khác nhau, cụ thể từ 3 triệu đồng đến 100 triệu đồng trong vòng 25 ngày hoặc 30 ngày, tiền lãi từ 10-15%/gói vay qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trung liên lạc với những người vay tiền bằng mạng xã hội Zalo tên "Trung Trần" và số điện thoại 0905992296. Quá trình giao dịch tiền bạc, Trung thường sử dụng số tài khoản ngân hàng VietinBank, mang tên NGUYEN TRUNG, số 100873289621 và tài khoản ngân hàng MB, mang tên NGUYEN TRUNG, số 379352379.

Đối tượng Nguyễn Trung

Để việc điều tra vụ án được triệt để, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo rộng rãi tới người dân, những người nào là người vay tiền hoặc liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Nguyễn Trung thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin để được giải quyết.

Mọi chi tiết liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng hoặc Đồng chí Lê Hoàng Bình – Điều tra viên thụ lý vụ án (SĐT: 0903.584.345) để được tiếp nhận giải quyết.

Theo Trang TTĐT Công an Thành phố Đà Nẵng



