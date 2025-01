Công an tìm đến tận nhà một phụ nữ vào tối 28 Tết, cảnh tượng bên trong khiến tất cả lặng đi

Năm mới đã cận kề, chỉ còn ít tiếng nữa là người người, nhà nhà hân hoan chào đón một mùa Xuân mới với bao niềm vui, hạnh phúc và hy vọng. Nhiều gia đình đã trang hoàng lộng lẫy, mua sắm đầy đủ đồ đạc đón Tết, thế nhưng đâu đó vẫn còn hoàn cảnh vì khó khăn mà ngày Tết cũng chẳng khác ngày thường là bao. Một câu chuyện xen lẫn buồn vui ngày giáp Tết mới đây được chia sẻ rộng rãi trên MXH đã khiến bao người xúc động.

Theo đó vào chiều 28 Tết, Công an xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo của chị Lê Thanh Thuý (SN 1983, ở thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái) về việc chị này nhận được số tiền 1,5 triệu đồng, kẹp trong một tờ giấy có ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc: "Chuối + cau trầu. Rau màu + 10kg nếp".

Số tiền 1,5 triệu đồng kèm theo tờ giấy chị Hoa đánh rơi chiều 28 Tết.

Ngay sau đó, Công an xã Vĩnh Thái đã đăng tải thông tin trên fanpage để tìm chủ nhân của số tiền nói trên. Không lâu sau, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, ở thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Linh) đã liên hệ cho biết số tiền nói trên là do chị đánh rơi.

Công an xã Vĩnh Thái nhanh chóng đến tận nhà chị Hoa vào tối 28 Tết để xác minh. Cảnh tượng đầu tiên khi lực lượng chức năng đến khu vực nhà chị Hoa là xung quanh hàng xóm đều trang trí cờ hoa, đèn lồng, đèn nháy rực rỡ để chuẩn bị đón năm mới, nhưng ngôi nhà mà công an bước vào thì hoàn toàn ngược lại.

Trong ngôi nhà đơn sơ có một cụ bà đã lớn tuổi, nằm dưới nền nhà trải chiếu trong thời tiết giá rét, ngoài ra còn có một bé trai khoảng 8-9 tuổi và chị Hoa, một người phụ nữ dáng vẻ gầy gò, tiều tụy. Đồ đạc trong nhà đều rất cũ kĩ, chủ nhà dường như chưa sắm sửa được gì cho ngày Tết.

Công an tìm đến nhà xác minh, trả lại số tiền 1,5 triệu đồng cho người đánh rơi.

Cảnh tượng khiến nhiều người lặng đi vì xót xa, xúc động. Nhìn thấy lực lượng chức năng, chị Hoa có chút bối rối, rồi nhanh chóng đi lấy quyển vở ô ly có trang giấy đã được xé một phần để ghi dòng chữ: "Chuối + cau trầu. Rau màu + 10kg nếp" kể trên với mục đích chứng minh số tiền 1,5 triệu đồng đúng là của chị đánh rơi. Chị cũng cho biết bản thân đánh rơi số tiền khi trên đường đi chợ về.

Khi được các đồng chí công an trao lại số tiền 1,5 triệu đồng, chị Hoa vô cùng mừng rỡ, nở nụ cười lạc quan. Chị cho biết đây là số tiền dành để sắm Tết của gia đình chị. Với nhiều người, 1,5 triệu không phải số tiền lớn song với gia đình chị Hoa thì đó là cả một cái Tết.

Sự việc được các đồng chí công an quay clip, đăng tải trên fanpage để lan tỏa câu chuyện "Người tốt việc tốt" đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh gửi lời cảm ơn đến chị Thúy và các đồng chí công an, mọi người cũng bày tỏ sự thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình chị Hoa. Một số nhà hảo tâm đã kết nối, gửi chút quà đến chị Hoa, mong sẽ giúp cả gia đình có một cái Tết vui vẻ hơn, no ấm hơn.