Công an tìm chủ xe máy trong vụ 1 người chết, 2 người bị thương

Ngày 28-4, Công an quận Bình Thạnh đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo hồ sơ, khuya 7-12-2023, Nguyễn Ngọc Tuấn chạy xe máy mang biển số TP HCM trên đường số 3, hướng đường số 8 về đường số 12. Khi đến giao lộ với đường số 10, cư xá Chu Văn An, phường 26 thì va chạm với xe máy mang biển số 49B1-161.43 do Nguyễn Anh Vương chở theo Nguyễn Hoài An Khang.

Hai xe máy ngã xuống đường, anh Tuấn tử vong tại chỗ, riêng Vương và Khang bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Lực lượng chức năng sau đó đến hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an đề nghị ai là chủ xe máy do mang biển số tỉnh Lâm Đồng do Vương chạy thì đến Công an quận Bình Thạnh để làm việc.