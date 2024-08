Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang trong quá trình điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ năm 2019 đến 2022, do bị can Nguyễn Thị Thúy Kiều (1978, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) thực hiện.

Để mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo đến các cá nhân, tổ chức là bị hại của vụ án trên biết, liên hệ để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (số 47- Lý Tự Trọng, Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Cao Đình Nam qua SĐT: 0694260254.

Trước đó, ngày 18/7, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Thúy Kiều khi bị bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2013 đến năm 2018, Kiều công tác tại Công ty tài chính P. có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng. Đầu tháng 8/2018, Nguyễn Thị Thúy Kiều chuyển sang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố với chức danh giám đốc bán hàng, đến ngày 27/1/2022 thì bị thôi việc.

Quá trình công tác tại Công ty tài chính P., Kiều có thực hiện việc đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng nhằm kiếm thêm thu nhập. Để có tiền thực hiện công việc nêu trên Kiều đã vay mượn tiền của người thân và bạn bè, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Đơn cử, bà Nguyễn Thị K.L là bạn thân với Kiều từ thời đại học. Vì tin tưởng Kiều, từ năm 2013 đến năm 2018, bà L đã nhiều lần cho Kiều vay tiềnđể thực hiện việc đáo hạn ngân hàng và kinh doanh.

Ban đầu, do việc làm ăn của Kiều diễn ra thuận lợi nên đã trả gốc và lãi cho bà L đầy đủ. Đến năm 2015, do bị thiệt hại lớn vào việc đáo hạn khoản vay và thẻ tín dụng của khách hàng nên Kiều đã đưa ra thông tin gian dối là đáo hạn ngân hàng và che dấu việc mình bị thua lỗ, mất khả năng chi trả để tiếp tục vay mượn tiền của bà L nhiều lần (do đưa tiền mặt nên không xác định được số tiền cụ thể).

Riêng số tiền 2 tỷ đồng Kiều mượn của bà L vào ngày 23/10/2018 thì 2 bên có viết giấy nhận tiền và đến nay Kiều vẫn chưa trả cho bà L. Theo lời khai của Kiều thì số tiền trên được dùng để đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, đầu tư ngoại hối qua sàn giao dịch điện tử và đến nay đã bị thua lỗ hoàn toàn.

Hay như trường hợp của ông Thủy Châu Q, thông qua giới thiệu của bà L, Kiều quen biết với ông này và trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2022, ông Q đã cho Kiều vay nhiều lần với tổng số tiền 6,168 tỷ đồng. Với số tiền trên, Kiều cũng dùng vào mục đích kinh doanh và trả lại cho những người vay dẫn đến nay hoàn toàn mất khả năng trả nợ.

Ngoài 2 trường hợp nêu trên, Cơ quan điều tra xác định Kiều còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một đồng nghiệp tại công ty tài chính P số tiền hơn 1,103 tỷ đồng; chiếm đoạt của một bạn học thời phổ thông khác hơn 635 triệu đồng…

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định, Nguyễn Thị Thuý Kiều đã dùng thủ đoạn gian dối để vay mượn hơn 9,9 tỷ đồng các nạn nhân, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến thua lỗ, mất khả năng chi trả.

Hành vi của Nguyễn Thị Thuý Kiều đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.