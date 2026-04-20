Liên quan đến chiếc xe ô tô Mercedes S63 màu đen được cho là bị "bỏ quên" 10 năm trên vỉa hè đường Hoàng Minh Giám (Yên Hòa, Hà Nội), sáng ngày 20/4, chiếc xe này được di chuyển đi nơi khác.

Trao đổi với phóng viên, chỉ huy Công an phường Yên Hòa cho biết, chủ phương tiện đã di chuyển chiếc xe này khỏi vỉa hè sau thời gian dài để tại đây.

Về lý do chiếc xe hạng sang bị "bỏ quên" trên vỉa hè nhiều năm, vị này cho biết, theo thông tin từ chủ phương tiện thì việc này do liên quan đến vấn đề pháp lý giấy tờ của phương tiện.

Trước đó, trên mạng xã hội đã chia sẻ về việc chiếc xe ô tô này để phơi mưa, nắng trên vỉa hè nhiều năm.

Phía ngoài xe phủ lớp bụi dày, màu sơn xuống cấp. Chiếc xe được kê ngay ngắn trên vỉa hè và không lắp biển số.