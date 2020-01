Công an thông tin về vụ cháy nhà khiến 5 mẹ con thiệt mạng ở Sài Gòn ngày 27 Tết

Gần 9h ngày 21/1 (tức 27 Tết), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 9 vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai điều tra làm rõ vụ cháy khiến 5 mẹ con tử vong ở khu vực.



Lãnh đạo Công an quận 9 ở hiện trường cho biết, lực lượng nhận tin báo cháy lúc 4h6 tại nhà 567/22F đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9. Sau 7 phút, lực lượng có mặt ở hiện trường, hiện trường là ở trong 1 con hẻm sau nên lực lượng phải đưa vào các dụng cụ chữa cháy khoảng 400m.

Công an phong toả hiện trường.

Sau 20 phút, lực lượng dập tắt vụ cháy. Hiện trường ghi nhận 4 xe máy để ngay trước cửa ra vào đã bị thiêu rụi. Kiểm tra có 5 người tử vong là bà Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976 con gái bà Huệ), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983, cùng là con trai bà Huệ), Trần Mỹ Tuyền (SN 1990, con dâu bà Huệ).

Tại hiện trường, công an ghi nhận 4 xe máy chắn ngang lối cửa ra vào của căn nhà bị thiêu rụi. Lúc cháy ngọn lửa bao trùm và đã làm sập 1 gác gỗ của căn nhà dẫn tới 5 người tử vong. Hiện Công an quận 9 đang phối hợp cùng các đơn vị Công an TPHCM tiến hành phong toả khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Người dân theo dõi vụ việc.

Như đã thông tin,rạng sáng cùng ngày, nhiều người dân sinh sống trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TPHCM phát hiện khói lửa bốc ra ở 1 căn nhà nên hô hoán tìm cách dập lửa. Mọi người dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an quận 9 cùng lực lượng PCCC TPHCM đã có mặt tiến hành chữa cháy.

Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng phát hiện 5 thi thể người đã tử vong.