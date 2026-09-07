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Công an thông tin nguyên nhân nam sinh tấn công làm 5 bạn học bị thương ở TPHCM

Nguyễn Dũng
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Công an TPHCM bước đầu xác định nam sinh tấn công, làm 5 học sinh bị thương tại một trường học ở xã Thạnh An thời gian gần đây có biểu hiện tâm lý, cảm xúc chưa ổn định. Nam sinh này cũng được xác định đã tiếp cận một số nội dung tiêu cực trên mạng xã hội.

Ngày 7/9, Công an TPHCM thông tin về kết quả xác minh ban đầu vụ một nam sinh dùng hung khí tấn công nhiều học sinh tại một trường học trên địa bàn xã Thạnh An.

Theo Công an TPHCM, ngày 4/9, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc một nam học sinh sinh năm 2011 dùng hung khí tấn công khiến 5 học sinh cùng trường bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Thạnh An có mặt tại hiện trường, phối hợp với bảo vệ nhà trường giữ nam sinh gây ra vụ việc. Chính quyền địa phương và nhà trường đồng thời đưa 5 học sinh bị thương đến cơ sở y tế cấp cứu.

Đến nay, sức khỏe các học sinh đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng PC01 chủ trì, phối hợp Công an xã Thạnh An và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm việc với những người liên quan nhằm xác định diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết của vụ việc.

Từng tiếp cận nội dung tiêu cực trên mạng

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nam sinh nói trên từng được khám, điều trị tại bệnh viện với triệu chứng “Phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng - các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc”. Thời gian gần đây, em có một số biểu hiện tâm lý, cảm xúc chưa ổn định trong quá trình sinh sống và học tập.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, nam sinh từng tham gia, tiếp cận các nội dung tiêu cực từ một hội, nhóm trên nền tảng mạng xã hội nước ngoài. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định những nội dung này đã tác động đến nhận thức của nam sinh.

Công an TPHCM đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ nội dung liên quan để xử lý theo quy định.

Từ vụ việc, Công an TPHCM đề nghị người dân không suy diễn, đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng; đặc biệt không phát tán hình ảnh và thông tin cá nhân của các học sinh liên quan.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo phụ huynh tăng cường quan tâm, đồng hành cùng con em khi sử dụng internet và mạng xã hội; thường xuyên nắm bắt diễn biến tâm lý, các mối quan hệ cũng như nội dung trẻ tiếp cận trên không gian mạng.

Khi phát hiện trẻ tiếp cận nội dung tiêu cực, bạo lực, kích động hoặc có biểu hiện tâm lý bất thường, phụ huynh cần chủ động trao đổi, định hướng và phối hợp với nhà trường, cơ quan chuyên môn để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

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Tags

công an TP.HCM

học sinh

tấn công

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