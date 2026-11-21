Công an TP Huế xác nhận hai hiệu trưởng bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Đáng chú ý, vụ án này hoàn toàn độc lập với vụ án về hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi mà Cơ quan điều tra đang thụ lý.

Hai bị can bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ là Dương Quang Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân) và Ngô Hoàng Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu).

Sáng 21/11, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 11 của UBND TP Huế, ông Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an thành phố, chính thức thông tin về vụ án hai hiệu trưởng tiểu học bị khởi tố liên quan hành vi nhận hối lộ từ các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho trường học.

Ông Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an TP Huế, thông tin về vụ án hai hiệu trưởng tiểu học bị khởi tố liên quan hành vi nhận hối lộ từ các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho trường học.

Cơ quan công an đồng thời bác bỏ việc một số cá nhân trên mạng xã hội cố tình gán ghép vụ án này với một vụ án khác liên quan các hành vi xâm hại tình dục người chưa thành niên và hoạt động mại dâm.

Theo lãnh đạo Công an TP Huế, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo thành phố về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực này.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can là Dương Quang Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân) và Ngô Hoàng Quốc Dũng- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu) về hành vi nhận hối lộ từ hai doanh nghiệp thực phẩm có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân, TP. Huế).

Đáng chú ý, Công an TP Huế khẳng định vụ án nhận hối lộ trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm trường học hoàn toàn độc lập với vụ án thứ hai liên quan các hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, mua dâm người dưới 18 tuổi và môi giới mại dâm.

Đối với vụ án thứ hai, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 đối tượng về các tội danh liên quan. Hai vụ án khác nhau hoàn toàn về nội dung, đối tượng và tình tiết, không có sự liên quan như những thông tin gán ghép đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Công an TP Huế, lợi dụng những thông tin chưa được công khai, một số cá nhân đã cố tình gắn ghép hai vụ án, đăng tải, chia sẻ và bình luận thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân, tổ chức.

Công an TP Huế cho biết đã xác minh, xử phạt 10 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; đồng thời phối hợp với công an 6 tỉnh, thành phố để xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp liên quan theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những nội dung chưa được xác thực. Khi kết quả điều tra các vụ án được làm sáng tỏ, thông tin sẽ được công khai theo quy định.