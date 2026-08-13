Công an thông báo ứng dụng người dùng không nên cài lên điện thoại

Công an cảnh báo người dân không cài đặt các ứng dụng được gửi qua tin nhắn, Zalo hoặc cuộc gọi từ số lạ.

Lợi dụng chủ trương của Nhà nước về cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai vào Cơ sở dữ liệu quốc gia, thời gian gần đây nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ cơ quan chức năng để thực hiện các hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Phú Thọ, các đối tượng thường chủ động gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn qua Zalo với người dân, tự xưng là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai, cán bộ công an hoặc cán bộ UBND cấp xã, phường.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng thông báo hồ sơ đất đai của người dân đang gặp lỗi như sai số căn cước công dân, thiếu dữ liệu, sai diện tích hoặc trùng mã định danh. Chúng yêu cầu nạn nhân phải nhanh chóng thực hiện việc “làm sạch dữ liệu”, cập nhật hoặc đồng bộ thông tin trên hệ thống.

Bằng các kịch bản đánh vào tâm lý lo sợ của người dân, kẻ gian tìm cách đánh cắp thông tin ngân hàng và chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)

Để tăng sức ép, kẻ gian thường đưa ra những cảnh báo như hồ sơ có thể bị khóa, bị xử phạt, bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không thể thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai trong tương lai nếu không xử lý ngay.

Khi nạn nhân rơi vào trạng thái lo lắng, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn truy cập vào những website giả mạo hoặc tải về các ứng dụng được giới thiệu là Dịch vụ công, VNeID hay phần mềm hỗ trợ cập nhật dữ liệu đất đai. Thực chất, đây là những ứng dụng chứa mã độc có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.

Sau khi thiết bị bị kiểm soát, kẻ lừa đảo có thể đọc tin nhắn chứa mã OTP, đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép. Trong một số trường hợp khác, chúng yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với lý do nộp “phí xử lý hồ sơ”, “phí cập nhật dữ liệu” hoặc “phí giải quyết nhanh”.

Cơ quan công an khẳng định các cơ quan nhà nước không thực hiện việc cập nhật, kê khai hay điều chỉnh dữ liệu đất đai thông qua điện thoại, tin nhắn hoặc các ứng dụng mạng xã hội. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng không gửi đường link yêu cầu người dân đăng nhập, không yêu cầu cài đặt ứng dụng ngoài các kho ứng dụng chính thức và tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để giải quyết thủ tục hành chính.

Để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người lạ qua điện thoại hay mạng xã hội. Bên cạnh đó, cần thận trọng với mọi đường link lạ và không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng.

Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, người dân nên chấm dứt liên lạc và chủ động liên hệ trực tiếp với UBND xã, phường hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai nơi cư trú để xác minh thông tin.

Trong trường hợp đã lỡ truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng nghi ngờ chứa mã độc, người dân cần ngay lập tức ngắt kết nối internet bằng cách tắt Wi-Fi, dữ liệu di động hoặc bật chế độ máy bay. Đồng thời sử dụng thiết bị khác để liên hệ ngân hàng, yêu cầu khóa tài khoản và thẻ thanh toán nhằm hạn chế thiệt hại. Sau đó, cần nhanh chóng trình báo vụ việc với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng là biện pháp quan trọng giúp người dân bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trước các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.