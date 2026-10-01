Công an thông báo tới tất cả những ai nhận cuộc gọi Zalo, Messenger có nội dung sau

Tài khoản Zalo, Messenger,... là thật, người thân đang nói chuyện là thật, nạn nhân vô cùng cảnh giác… nhưng kết quả vẫn sập bẫy kẻ lừa đảo.

Các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng khó nhận biết khi kẻ gian có thể dựng lên những kịch bản tinh vi, khiến nạn nhân tin rằng mình đang giao dịch với người thân.

Đáng chú ý, ngay cả khi gọi điện và nghe đúng giọng người quen, người dùng vẫn có thể sập bẫy nếu không xác minh kỹ yêu cầu chuyển tiền.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, kịch bản thường bắt đầu bằng tin nhắn qua ứng dụng Zalo hay Messenger từ một tài khoản mang tên và hình ảnh của người thân. Đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng gặp lỗi, đề nghị kết nối lại rồi đưa ra một yêu cầu tưởng như bình thường.

Ngay cả khi gọi điện và nghe đúng giọng người quen, người dùng vẫn có thể sập bẫy nếu không xác minh kỹ yêu cầu chuyển tiền. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau)

Đáng chú ý, kẻ gian có thể yêu cầu nạn nhân gọi cho người thân thật qua Messenger hoặc Zalo, giả vờ hỏi mượn một khoản tiền, chẳng hạn 30 triệu đồng, với lý do giúp người này đòi nợ.

Nạn nhân làm theo và đầu dây bên kia thực sự là người thân của mình. Cuộc gọi tưởng như đã xác minh được danh tính khiến họ tin rằng tài khoản đang nhắn tin cũng thuộc về người quen. Tuy nhiên, người thân hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện của mình đang bị lợi dụng để phục vụ một vụ lừa đảo.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng tiếp tục nhắn tin, hướng dẫn nạn nhân thực hiện các bước tiếp theo, cuối cùng dẫn đến việc chuyển tiền. Theo cảnh báo, có trường hợp nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý của thủ đoạn này là kẻ gian không nhất thiết phải kiểm soát tài khoản của người thân hay sử dụng hình ảnh giả mạo. Chúng lợi dụng sự trùng khớp giữa tài khoản đang nhắn tin, danh tính người nghe máy và nội dung cuộc gọi để khiến nạn nhân tin vào toàn bộ câu chuyện.

Ngay cả khi người dùng chủ động gọi video để kiểm tra, việc nhìn thấy đúng người thân cũng không chứng minh người đang nhắn tin là chủ tài khoản. Trong kịch bản này, người thân thật chỉ vô tình tham gia vào một tình huống do kẻ gian sắp đặt mà không hay biết.

Chính việc tận dụng quy trình xác minh của nạn nhân khiến thủ đoạn trở nên khó nhận diện hơn. Người dùng có thể cảnh giác với tài khoản lạ, kiểm tra hình ảnh và gọi điện xác nhận nhưng vẫn bị dẫn dắt nếu không xác minh độc lập yêu cầu chuyển tiền.

Để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân không xác nhận yêu cầu chuyển tiền chỉ qua Zalo, Messenger hoặc số điện thoại đang được sử dụng trong cuộc trò chuyện. Khi nhận được đề nghị vay mượn hoặc giao dịch tài chính, cần chủ động xác minh qua một kênh liên lạc khác.

Người dùng cũng không nên làm theo những yêu cầu như giả vờ chuyển tiền, hỏi mượn tiền hoặc xác nhận giao dịch, bởi đây có thể là một phần trong kịch bản mà đối tượng đã chuẩn bị. Việc gọi trực tiếp đến số điện thoại quen thuộc hoặc gặp mặt người thân để xác nhận sẽ giúp hạn chế nguy cơ bị thao túng.

Đặc biệt, người dân cần thận trọng trước những yêu cầu chuyển tiền có tính cấp bách, liên tục thúc giục hoặc tạo áp lực phải thực hiện ngay. Dành thời gian kiểm tra lại thông tin và xác minh độc lập có thể giúp tránh những thiệt hại tài chính lớn.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau

Huỳnh Duy