Công an thông báo tới tất cả người dân nhận tin nhắn Zalo, Messenger, SMS có nội dung sau

Công an cảnh báo người dân cảnh giác khi nhận tin nhắn qua Zalo, Messenger, SMS có nội dung bất thường, nên tránh làm theo hướng dẫn.

Một số tin nhắn được gửi đến người dân qua Zalo, Messenger hoặc SMS có thể chứa nội dung khiến người nhận chủ quan làm theo hướng dẫn.

Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào được đưa ra trong các tin nhắn này.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các đối tượng thường sử dụng SMS hoặc các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Messenger để tiếp cận người dân. Nội dung tin nhắn thông báo phương tiện của người nhận được cho là đã vi phạm giao thông, đồng thời yêu cầu truy cập đường link để “xem chi tiết vi phạm”, “xác nhận thông tin” hoặc “nộp phạt trực tuyến”.

Công an khuyến cáo người dân không truy cập các đường link, không làm theo hướng dẫn từ tin nhắn lạ. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an Hưng Yên)

Các đường link được gửi thường dẫn đến những website giả mạo có giao diện tương tự cổng thông tin của cơ quan chức năng. Khi truy cập, người dân có thể được yêu cầu nhập các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP.

Sau khi có được những dữ liệu này, các đối tượng có thể lợi dụng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Không chỉ nhắn tin, kẻ gian còn có thể gọi điện trực tiếp, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Để tạo lòng tin, chúng cung cấp một số thông tin cá nhân hoặc thông tin phương tiện của người bị gọi, sau đó yêu cầu chuyển tiền với lý do “nộp phạt” hoặc “xử lý vi phạm”.

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, cơ quan chức năng không gửi tin nhắn kèm đường link lạ để yêu cầu người dân nộp phạt. Người dân khi nhận thông báo liên quan đến “phạt nguội” cần chủ động kiểm tra qua các kênh chính thức, trong đó có ứng dụng VNeTraffic hoặc website của Cục Cảnh sát giao thông.

Để tránh trở thành nạn nhân, cơ quan công an khuyến cáo người dân không truy cập các đường link đáng ngờ được gửi qua SMS hoặc mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho người khác.

Khi nhận được thông báo “phạt nguội”, người dân cần bình tĩnh kiểm tra lại thông tin thông qua các kênh chính thức, thay vì làm theo hướng dẫn trong tin nhắn hoặc cuộc gọi không rõ nguồn gốc.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã thực hiện giao dịch và nghi bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân chủ động chia sẻ các cảnh báo về thủ đoạn giả danh “phạt nguội” đến người thân, bạn bè, qua đó hạn chế nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng.