Các giao dịch liên quan tới phát hành hóa đơn khống, hợp thức hóa hàng hóa, chi phí, che giấu doanh thu hoặc thực hiện các giao dịch không đúng bản chất nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính... sẽ bị xác minh điều tra.

Cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại điện tử, các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn, chứng từ tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Một số đối tượng lợi dụng việc thành lập, mua bán doanh nghiệp, sử dụng pháp nhân không hoạt động thực tế để phát hành hóa đơn khống, hợp thức hóa hàng hóa, chi phí, che giấu doanh thu hoặc thực hiện các giao dịch không đúng bản chất nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính.

Ngày 31/10/2026, Công an thành phố Đồng Nai thông tin đã khởi tố 09 bị can liên quan vụ án lừa dối khách hàng, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế. Nhóm đối tượng bị phát hiện kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm có dấu hiệu kém chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng thông qua mạng xã hội Facebook; quá trình điều tra còn phát hiện dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và trốn thuế.

Trước đó, tháng 9/2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố tổng cộng 37 bị can trong đường dây sử dụng 326 công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 178.357 hóa đơn cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến gần 19.913 tỷ đồng. Những vụ việc trên cho thấy hành vi vi phạm không chỉ tập trung ở hoạt động mua bán hóa đơn mà còn có thể gắn với kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng, gian lận thương mại và trốn thuế.

Nhận diện những nguy cơ, thủ đoạn vi phạm

- Thành lập doanh nghiệp “ma”, mua bán pháp nhân: Lợi dụng thông tin cá nhân, thuê hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập, mua lại nhiều doanh nghiệp nhưng không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế. Sau đó sử dụng các pháp nhân này để phát hành, mua bán hóa đơn khống, hợp thức hóa chi phí hoặc che giấu nguồn gốc hàng hóa.

- Mua bán, sử dụng hóa đơn không có giao dịch thực tế: Các đối tượng thỏa thuận xuất hóa đơn theo giá trị hàng hóa, dịch vụ không có thật; lập hợp đồng, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ giao nhận khống nhằm hợp thức hóa đầu vào, tăng chi phí được kê khai hoặc giúp doanh nghiệp khác trốn thuế.

- Che giấu doanh thu, kê khai không đúng thực tế: Không ghi nhận đầy đủ doanh thu, lập sổ sách kế toán không trung thực, kê khai thấp hơn số tiền thực tế thu được hoặc nâng khống chi phí đầu vào để giảm số thuế phải nộp.

- Lợi dụng hoạt động kinh doanh trên không gian mạng: Sử dụng Facebook, TikTok, livestream, website và các nền tảng thương mại điện tử để bán hàng với doanh thu lớn nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế; sử dụng nhiều tài khoản, gian hàng hoặc phương thức thanh toán nhằm gây khó khăn cho việc kiểm soát doanh thu.

- Lợi dụng doanh nghiệp để hợp thức hóa hàng hóa, dòng tiền: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để tạo vỏ bọc cho hoạt động mua bán, thanh toán hoặc che giấu bản chất giao dịch.

Không để doanh nghiệp, hộ kinh doanh trở thành “bình phong” cho vi phạm

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân cần đặc biệt cảnh giác trước các lời đề nghị:

Đứng tên thành lập, mua bán hoặc cho thuê doanh nghiệp để nhận tiền công nhưng không trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động.

Cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng, chữ ký số, tài khoản thuế điện tử hoặc thông tin đăng ký kinh doanh.

Xuất hóa đơn khi không có hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế; ký khống hợp đồng, chứng từ để hợp thức hóa giao dịch.

Nhận tiền vào tài khoản rồi chuyển tiếp cho người khác mà không xác định rõ nguồn tiền, mục đích và bản chất giao dịch.

Mua hàng hóa không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa đơn đầu vào không hợp pháp để kê khai, hạch toán chi phí.

Đặc biệt, việc cho rằng bản thân chỉ “đứng tên hộ”, không trực tiếp điều hành hoặc không biết mục đích sử dụng doanh nghiệp, tài khoản, hóa đơn không đương nhiên loại trừ trách nhiệm pháp lý. Tùy tính chất, mức độ và tài liệu chứng minh, cá nhân liên quan có thể bị yêu cầu giải trình, xử lý vi phạm hành chính hoặc xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

(*Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Khánh Hòa)