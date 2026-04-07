Công an thông báo quan trọng tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Nam An |

Công an cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo giả mạo ngân hàng qua SMS chứa link giả nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền, đồng thời khuyến nghị không truy cập link lạ và không chia sẻ thông tin cá nhân.

Ngày 6/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, trong thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình liên tục nhận được tin nhắn SMS của các đầu số lạ, như 092, 056… với nội dung: Ngân hàng Vietcombank kính gửi quý khách, 11324 điểm Vietcom Priority sắp hết hạn. Để tránh hết hạn, vui lòng đổi điểm ngay tại "https://vietcombank-priority.com".

Trước tình hình, thực trạng trên, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành xác minh làm rõ, xác định đây được gọi là hình thức tấn công Phishing (giả mạo ngân hàng).

Theo đó, các đối tượng thường tạo nội dung tin nhắn gây chú ý với nạn nhân, như: Tài khoản ngân hàng của khách hàng bị khóa; Cần cập nhật thông tin; nhận tiền từ tài khoản khác cần xác minh; Nâng cấp tài khoản Priority; Nhận quà/ hoàn tiền…đính kèm đường dẫn giả mạo trong tin nhắn SMS để nạn nhân truy cập.

Website giả mạo được các đối tượng tạo ra với giao diện đăng nhập giống với Ngân hàng nhằm mục đích dẫn dụ nạn nhân đăng nhập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP. Sau khi nạn nhân đăng nhập trên Website giả mạo, các đối tượng lập tức chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của nạn nhân sang các tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Bằng phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng có thể tạo lập nhiều Website giả mạo của các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Để bảo vệ thông tin cá nhân cũng như tài sản của nhân dân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh khuyến cáo Nhân dân thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Thứ nhất, chủ động nhận diện các Website giả mạo: Hầu hết các Ngân hàng ở Việt Nam đều dùng tên miền "com.vn" hoặc "vn" không dùng các tên miền khác, như: "com, net, xyz…". Các tin nhắn SMS của Ngân hàng đều có Brandname (Vietcombank; Vietinbank; Agribank…), không kèm các đường dẫn yêu cầu đăng nhập thông tin.

Thứ hai, không truy cập các đường dẫn lạ, các ứng dụng giả mạo khác (không có trong kho ứng dụng App store hoặc CH Play). Không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai.

Thứ ba, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

