Ngoài tin nhắn, người dân sẽ còn nhận được đường link với yêu cầu có đặc điểm này.

Mới đây Công an TP Bắc Ninh phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo thông qua các chương trình thông báo trúng thưởng iPhone 18 trên mạng xã hội.

Theo cơ quan Công an, thời gian gần đây, các đối tượng xấu gia tăng sử dụng chiêu trò này nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Dù không phải hình thức lừa đảo mới, phương thức thực hiện liên tục được thay đổi với nhiều kịch bản tinh vi.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là gửi tin nhắn qua SMS, Zalo, Messenger hoặc email với nội dung thông báo người nhận may mắn trúng thưởng một chiếc iPhone 18. Đi kèm thông báo là đường link yêu cầu người nhận truy cập để làm thủ tục nhận giải.

Ngoài ra, các đối tượng còn lập trang mạng xã hội giả mạo những thương hiệu lớn như Điện Máy Xanh, FPT Shop, Apple, sau đó chạy quảng cáo các chương trình "Tri ân khách hàng - Quay là trúng iPhone 18" nhằm thu hút người tham gia.

Một hình thức khác là giả danh nhân viên tổng đài hoặc các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop, gọi điện thông báo khách hàng trúng thưởng do có nhiều đơn hàng.

Sau khi khiến người nhận tin tưởng, các đối tượng yêu cầu chuyển trước một khoản tiền để thanh toán phí vận chuyển, thuế thu nhập cá nhân, phí làm hồ sơ hoặc phí bảo hiểm đơn hàng. Số tiền được yêu cầu thường dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Không chỉ tìm cách chiếm đoạt khoản tiền này, kẻ gian còn dẫn dụ nạn nhân truy cập các website giả mạo, đăng nhập tài khoản ngân hàng, cung cấp số căn cước công dân, hình ảnh chân dung hoặc mã xác thực OTP.

Theo cảnh báo của công an, sau khi nạn nhân chuyển tiền hoặc để lộ mã OTP, các đối tượng có thể chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, đồng thời chặn liên lạc và xóa tài khoản để tránh bị phát hiện.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Bắc Ninh khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc "3 không - 3 cần" nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản.

Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Cụ thể, người dân không tin vào các thông báo trúng thưởng có giá trị lớn khi bản thân không tham gia bất kỳ cuộc thi hay sự kiện chính thức nào; không nhấp vào các đường link lạ, đặc biệt là đường link rút gọn hoặc có tên miền không thuộc website chính thức của doanh nghiệp; không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào để nhận quà tặng hoặc tiền thưởng.

Bên cạnh đó, người dân cần kiểm tra, xác minh thông tin qua website hoặc số điện thoại chính thức của thương hiệu được đề cập; bảo mật thông tin cá nhân, mật khẩu và mã OTP ngân hàng; kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc phản ánh qua các kênh tiếp nhận thông tin lừa đảo trực tuyến khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cơ quan Công an cũng khuyến nghị người dân chia sẻ thông tin cảnh báo tới gia đình, người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, học sinh và sinh viên, nhằm nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Bắc Ninh