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Công an thông báo đến người dân có phát sinh giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Nam An
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Công an cảnh báo thủ đoạn kẻ gian cố tình chuyển tiền vào tài khoản rồi giả vờ “chuyển nhầm”, dụ nạn nhân chuyển trả hoặc cung cấp thông tin, quét mã QR, truy cập đường link để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi, trong đó có chiêu thức cố tình chuyển một khoản tiền vào tài khoản của nạn nhân, sau đó giả vờ “chuyển nhầm” để tạo tình huống nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng có thể cố tình chuyển một khoản tiền vào tài khoản của nạn nhân. Sau đó, chúng liên hệ và đưa ra nhiều lý do như: chuyển nhầm tiền, đang cần gấp để trả nợ; đang cần tiền chữa bệnh, nhờ chuyển lại ngay; tiền này là tiền vay/tiền giải ngân đã vô tình chuyển nhầm tài khoản hoặc đưa ra những câu chuyện khẩn cấp, đánh vào tâm lý thương người, sợ phiền phức của nạn nhân để yêu cầu chuyển trả tiền ngay lập tức.

Đáng chú ý, sau khi nạn nhân đồng ý chuyển trả, các đối tượng có thể tiếp tục sử dụng nhiều kịch bản khác nhau tùy từng trường hợp để dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin, truy cập đường link, quét mã QR hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Điều nguy hiểm là các đối tượng thường tạo ra cảm giác “việc này rất gấp, phải chuyển ngay”, khiến nạn nhân mất cảnh giác và thực hiện thao tác theo hướng dẫn.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền giả mạo gây mất tài sản cho người dân - Ảnh 1.

Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Công an khuyến cáo người dân không vội chuyển trả tiền

Trước thủ đoạn trên, Công an xã Cái Nước khuyến cáo người dân khi bất ngờ nhận được một khoản tiền không rõ người chuyển cần hết sức cảnh giác.

Người dân không nên sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân. Việc tự ý sử dụng tiền của người khác có thể phát sinh trách nhiệm theo quy định pháp luật. Đồng thời, không vội vàng chuyển trả tiền vào bất kỳ tài khoản nào theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh rõ nguồn gốc khoản tiền và danh tính chủ tài khoản.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN, thông tin tài khoản hoặc thông tin thẻ ngân hàng cho bất kỳ ai.

Khi nhận được yêu cầu truy cập đường link, quét mã QR, cài đặt ứng dụng hoặc thực hiện các thao tác bất thường trên điện thoại, người dân cần từ chối và không làm theo hướng dẫn.

Trong trường hợp phát hiện khoản tiền chuyển đến bất thường, người dân nên chụp lại thông tin giao dịch, lưu giữ tin nhắn, cuộc gọi liên quan và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh, xử lý theo quy định.

Cơ quan Công an lưu ý, tiền được chuyển vào tài khoản do “chuyển nhầm” không đồng nghĩa với việc người nhận có quyền sử dụng số tiền đó. Người dân cần bình tĩnh xác minh, không tham, không hoảng và không vội thực hiện bất kỳ thao tác nào theo hướng dẫn của người lạ để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo.

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Tags

Công an tỉnh Cà Mau

chuyển nhầm tiền

chiếm đoạt tài sản

mã QR

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