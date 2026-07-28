Công an thành lập 3 tổ công tác, kiểm tra 76 cơ sở lưu trú

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở lưu trú thuộc diện quản lý.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh tối 27/7/2026 cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã thành lập 3 tổ công tác, kiểm tra 76 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về điều kiện an ninh, trật tự; công tác khai báo, quản lý lưu trú; quản lý người nước ngoài; thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy; quản lý nhân viên; lưu trữ hồ sơ, sổ sách và việc sử dụng phần mềm quản lý lưu trú theo quy định của Bộ Công an.

Quá trình kiểm tra được kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở và người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin về các trường hợp nghi vấn cho lực lượng Công an. Qua đó, nhiều tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý khách lưu trú đã được phát hiện, chấn chỉnh và hướng dẫn khắc phục kịp thời.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tăng cường kiểm tra định kỳ các cơ sở lưu trú - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không ngừng mở rộng cả về quy mô và số lượng. Bên cạnh những đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở lưu trú cũng tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đánh bạc; mại dâm; truy nã; cư trú trái phép và các loại tội phạm khác.

Nhận thức rõ vai trò của công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trong phòng ngừa tội phạm, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở lưu trú thuộc diện quản lý.

Cùng với công tác kiểm tra, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý lưu trú; hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm việc khai báo lưu trú điện tử, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin khách lưu trú theo thời gian thực.

Việc số hóa dữ liệu không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn giúp lực lượng Công an nhanh chóng sàng lọc, phân tích thông tin, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm.

Thực tiễn cho thấy, việc duy trì kiểm tra định kỳ đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh lưu trú, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa doanh nghiệp với lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh, trật tự. Nhiều chủ cơ sở đã chủ động cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật ngay từ khi mới phát sinh.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra định kỳ kết hợp kiểm tra chuyên đề, đôn đốc các cơ sở khắc phục triệt để những tồn tại sau kiểm tra; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý lưu trú, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm và xây dựng môi trường du lịch Quảng Ninh an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.