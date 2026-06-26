HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an Thái Nguyên bác thông tin 2 mẹ con bị bắt cóc

Thanh Hiếu
|

TPO - Trước thông tin 2 mẹ con bị bắt cóc, Công an phường Quyết Thắng đã tiến hành lấy lời khai của những người liên quan. Sơ bộ bước đầu xác định không có dấu hiệu bắt cóc bà mẹ, trẻ em như mạng xã hội đăng tải.

Trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin hai mẹ con ở Thái Nguyên bị bắt cóc khiến dư luận xôn xao.

Về vụ trên, tối ngày 25/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh.

Kết quả cho thấy, ngày 24/6 chị T.M (SN 2002, trú tại tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng) bị khuyết tật về tâm thần thể nhẹ ở nhà trông con. Cùng ở nhà với chị M còn có bố đẻ, còn mẹ ruột và chồng chị M đi làm từ 6h30 cùng ngày.

Hình ảnh liên quan đến vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội

Sau đó, một người đàn ông mặc áo trắng đến nhà, được chị M đưa lên tầng 2. Khoảng 13h, người đàn ông này cùng chị M bế con ra khỏi nhà và lên xe taxi màu trắng đi khỏi nơi cư trú.

Đến 18h, mẹ và chồng chị M đi làm về thì không thấy 2 mẹ con chị M đâu. Gia đình đã đi tìm nhưng không thấy nên trình báo cơ quan công an.

Công an phường Quyết Thắng đã tiến hành lấy lời khai của lái xe taxi và thu thập thông tin từ các nguồn khác. Sơ bộ bước đầu xác định không có dấu hiệu bắt cóc như mạng xã hội đăng tải.

Theo gia đình chị M, người đàn ông áo trắng đi cùng chị M là người quen. Tuy nhiên vì không liên lạc được với họ nên gia đình đã nhờ sự giúp đỡ của cơ quan công an.

Hiện cơ quan công an đã ra thông báo tìm người, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ sự việc.

Người dân nếu phát hiện chị M và con ở đâu cần thông báo cho Công an phường Quyết Thắng (ĐT: 0982.418.785) hoặc người nhà của chị M (số điện thoại 0366.344.852).

Bị xô ngã bất tỉnh giữa đường vì nhắc đỗ xe, người phụ nữ kể về cuộc điện thoại trước khi xảy ra sự việc
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại