Bị xô ngã bất tỉnh giữa đường vì nhắc đỗ xe, người phụ nữ kể về cuộc điện thoại trước khi xảy ra sự việc

Nhắc nhở một phụ nữ đỗ xe đúng quy định, bà Đ. đã bị một người đàn ông xô ngã đến bất tỉnh.

Theo thông tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ xô xát xảy ra trên đường Điện Biên Phủ khiến một người phụ nữ phải nhập viện điều trị. Một phần diễn biến của vụ việc đã được camera an ninh ghi lại và hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Ngày 25/6, chia sẻ trên Lao Động, ông T.V.L (trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, gia đình đã gửi đơn trình báo đến Công an phường Buôn Ma Thuột về việc vợ ông là bà T.T.T.N.Đ (SN 1974) bị người khác tác động, dẫn đến bị thương phải nhập viện điều trị.

Cụ thể vào khoảng 16h15' chiều ngày 15/6, ông L. đang ở khu vực đối diện số 59 đường Điện Biên Phủ (phường Buôn Ma Thuột) thì phát hiện bà Đ. bị một người đàn ông xô ngã xuống đất.

(Ảnh cắt từ clip)

Thấy vợ xảy ra sự việc, ông L chạy đến kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, ông cho rằng khi vừa tiếp cận thì bị người đàn ông trên khống chế, khóa tay và vật ngã xuống đất. Với sự hỗ trợ của người dân, bà Đ. được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để cấp cứu, điều trị. Cũng theo ông L. từ thời điểm đó đến nay vợ ông vẫn xuất hiện các biểu hiện bất thường như nôn ói, tinh thần lơ mơ, hoảng loạn, run lạnh và thường xuyên đau đầu.

Bên cạnh đó, thông tin trên Dân Trí, bà Đ. cho hay gia đình đang kinh doanh ki ốt tại chợ Buôn Ma Thuột, mặt tiền hướng ra đường Điện Biên Phủ. Chiều 15/6, phát hiện một phụ nữ dựng xe máy sát cửa hàng tại khu vực có biển cấm đỗ xe, bà đã nhắc người này đưa xe đến nơi gửi đúng quy định để tránh ảnh hưởng đến việc kinh doanh và trật tự giao thông.

Người phụ nữ kia đã gọi điện thoại, chỉ ít phút sau, một người đàn ông đang kinh doanh trong chợ bước ra lớn tiếng cự cãi với bà Đ. Theo chia sẻ của bà Đ. trong lúc tranh cãi, người đàn ông này bất ngờ bóp vào cổ bà rồi đẩy mạnh khiến bà ngã đập đầu xuống mặt đường và bất tỉnh tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.