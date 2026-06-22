Công an Tây Ninh đánh sập đường dây cá độ bóng đá hoạt động tinh vi

Công an Tây Ninh triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Phi Tân cầm đầu, giao dịch hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 22-6, Công an xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch bước đầu được xác định hơn 2 tỉ đồng.



Công an Tây Ninh bắt quả tang các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Ảnh: Công an Tây Ninh

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền trên không gian mạng. Đường dây này hoạt động với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò cụ thể.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, sáng 21-6, Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra một địa điểm tại ấp Bàu Công, bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Tài khoản cá cược do Nguyễn Phi Tân quản lý phát sinh hơn 44.000 điểm, tương đương số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng. Ảnh: Công an Tây Ninh

Qua điều tra ban đầu, công an xác định Nguyễn Phi Tân (SN 1980; ngụ xã Hậu Nghĩa) là người cầm đầu đường dây. Tại hiện trường, Tân sử dụng máy tính, điện thoại truy cập hệ thống cá cược trực tuyến để tiếp nhận và tổng hợp các kèo cá cược của người chơi.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan cùng số tiền nghi dùng để đánh bạc.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Phi Tân thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Mở rộng điều tra, công an đã mời làm việc 12 người liên quan để làm rõ vai trò, mức độ tham gia trong đường dây này.

Theo cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 4-2026, Tân được giao quản lý một tài khoản cá cược tổng trên mạng Internet để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá. Đối tượng sử dụng máy tính và điện thoại để theo dõi tỷ lệ cược, nhận cá cược các trận bóng đá trong nước và quốc tế, trong đó có các trận thuộc khuôn khổ World Cup 2026.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu tháng 4 đến thời điểm bị phát hiện, tài khoản do Tân quản lý đã phát sinh hơn 44.000 điểm cá cược, quy đổi thành số tiền giao dịch hơn 2 tỉ đồng.

Hiện Công an xã Hậu Nghĩa đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.