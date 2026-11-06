Công an sẽ kiểm tra máy tính, điện thoại trong trường hợp sau

Công an Đà Nẵng lật tẩy thủ đoạn của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng đầu tư trực tuyến.

Từ một căn biệt thự được thuê làm địa điểm hoạt động tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng, một nhóm đối tượng người nước ngoài đã tổ chức vận hành hệ thống lừa đảo trực tuyến có sự phân công chặt chẽ, sử dụng mạng xã hội, tình cảm cá nhân và các website giả mạo để dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản của người dân Indonesia. Vụ việc một lần nữa cho thấy tính chất tinh vi, có tổ chức và không biên giới của tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay.

Ngày 28/10/2026, tiếp nhận thông tin từ Công an phường Điện Bàn Đông về dấu hiệu nghi vấn tại căn biệt thự BT9-16, khu đô thị Regal Victoria, phường Điện Bàn Đông, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng kiểm tra địa điểm. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 13 người nước ngoài, gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia đang cư trú, sử dụng máy tính và các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị hại là người Indonesia.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định Xiong Zhouhua (quốc tịch Trung Quốc) giữ vai trò quản lý chung, cầm đầu, trực tiếp thuê địa điểm, mua sắm trang thiết bị, cung cấp dữ liệu khách hàng và kịch bản lừa đảo. Để phục vụ hoạt động, đối tượng đã lắp đặt hệ thống wifi, trang bị 12 máy tính để bàn cùng 87 điện thoại di động các loại. Một đối tượng người Trung Quốc khác được thuê làm nhiệm vụ nấu ăn, cung cấp nhu yếu phẩm, phục vụ sinh hoạt cho nhóm nhân viên.

Đáng chú ý, 11 người Indonesia được tuyển dụng, đưa từ nước ngoài đến Đà Nẵng và bố trí ăn ở ngay tại căn biệt thự. Sau khi tiếp nhận, Xiong Zhouhua thu giữ hộ chiếu, phân công nhiệm vụ, phổ biến quy trình hoạt động và đưa ra các mức lương, thưởng, phạt nhằm kiểm soát, thúc đẩy nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo.

Lấy tình cảm làm “ mồi nhử ” , kêu gọi đầu tư trực tuyến để chiếm đoạt tài sản

Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng được tổ chức thành nhiều công đoạn, với sự phân vai cụ thể từ khâu tìm kiếm, tiếp cận khách hàng đến thao túng tâm lý, dụ dỗ nạp tiền và chiếm đoạt tài sản.

Trước hết, các đối tượng sử dụng dữ liệu khách hàng (data) được cung cấp để tìm kiếm, tiếp cận người dùng thông qua WhatsApp và Telegram. Những người được giao nhiệm vụ lọc khách sẽ chủ động nhắn tin làm quen, tìm hiểu thông tin cá nhân như tên tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh; sau đó xây dựng mối quan hệ, tạo sự gần gũi, tin tưởng. Một số đối tượng còn giả danh nữ giới để trò chuyện, tạo dựng tình cảm với nạn nhân, khiến họ dần mất cảnh giác.

Khi đã thiết lập được lòng tin, các đối tượng chuyển sang bước dụ dỗ đầu tư. Nạn nhân được giới thiệu truy cập website http://klikpesanan2026.com để đăng ký tài khoản, tham gia thực hiện các nhiệm vụ thanh toán đơn hàng điện tử và nhận hoa hồng. Bản chất đây là một hình thức lừa đảo được ngụy trang dưới vỏ bọc đầu tư, mua bán đơn hàng trực tuyến.

Để tạo lòng tin, ban đầu nhóm đối tượng yêu cầu nạn nhân nạp một khoản tiền nhỏ. Sau khi nhận được tiền, chúng cho hoàn trả lại cả tiền gốc lẫn hoa hồng, khiến nạn nhân tin rằng hoạt động trên website là có thật và có khả năng sinh lời. Khi người tham gia đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục đưa ra những nhiệm vụ với yêu cầu nạp tiền ngày càng lớn, kèm theo nhiều lời hứa hẹn về lợi nhuận, hoa hồng hấp dẫn.

Đến khi nạn nhân đã chuyển một khoản tiền đáng kể, các đối tượng sử dụng nhiều lý do khác nhau để yêu cầu tiếp tục nạp tiền, đồng thời can thiệp hệ thống, chặn chức năng rút tiền. Toàn bộ số tiền được chuyển vào các tài khoản do nhóm đối tượng kiểm soát, sau đó bị chiếm đoạt.

Tổ chức khép kín, phân công chặt chẽ, dòng tiền được quy đổi qua USDT

Không chỉ tinh vi trong cách tiếp cận và thao túng tâm lý nạn nhân, nhóm đối tượng còn xây dựng quy trình vận hành tương đối khép kín nhằm kiểm soát hoạt động và luân chuyển dòng tiền.

Theo tài liệu xác minh, Xiong Zhouhua phân công Aditya Aldi Pratama làm trưởng nhóm, quản lý 10 nhân viên Indonesia còn lại, chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 2 người. Các thành viên được giao nhiệm vụ cụ thể: người tìm kiếm, sàng lọc khách hàng; người xây dựng quan hệ tình cảm; người trực tiếp mời gọi đầu tư; người hướng dẫn nạp tiền và theo dõi giao dịch.

Mọi hoạt động đều được điều hành, giám sát thông qua các nhóm Telegram. Đối tượng cầm đầu lập riêng nhóm thu và nhóm chi để quản lý giao dịch. Trong đó, nhóm thu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng Indonesia để khách hàng chuyển tiền; nhóm chi thực hiện việc chuyển khoản lại cho khách hàng trong giai đoạn đầu nhằm tạo lòng tin.

Khi tiền được chuyển vào, các đối tượng sử dụng công cụ Bot trên Telegram để tự động quy đổi đồng Rupiah của Indonesia sang USDT theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch. Cuối ngày, số tiền thu, chi được tổng hợp, quy đổi sang USDT và chuyển về ví điện tử do Xiong Zhouhua cung cấp. Đối tượng cầm đầu hưởng phí giao dịch bằng 3% tổng số tiền chiếm đoạt được trong ngày.

Việc phân chia nhiệm vụ rõ ràng, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và công cụ quy đổi tiền điện tử cho thấy nhóm đối tượng đã tổ chức hoạt động có tính toán, nhằm tạo vỏ bọc cho hành vi phạm tội, đồng thời gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền và xác định những người liên quan.

Góc cảnh báo

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trực tuyến có yếu tố nước ngoài, trong đó các đối tượng không chỉ lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ, tài chính mà còn khai thác tâm lý, tình cảm và lòng tin của người sử dụng mạng xã hội.

Để phòng ngừa, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những tài khoản lạ chủ động kết bạn, làm quen, đặc biệt là các trường hợp nhanh chóng xây dựng quan hệ tình cảm rồi giới thiệu cơ hội đầu tư, kinh doanh hoặc làm nhiệm vụ trực tuyến để hưởng hoa hồng. Không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc truy cập các đường link, website không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người quen qua mạng.

Đặc biệt, cần cảnh giác với thủ đoạn cho rút tiền, nhận hoa hồng ở những lần giao dịch đầu tiên. Đây có thể chỉ là bước tạo lòng tin để dụ dỗ nạn nhân nạp những khoản tiền lớn hơn. Khi phát sinh yêu cầu nộp thêm tiền để mở khóa tài khoản, xác minh giao dịch, nâng cấp nhiệm vụ hoặc rút lợi nhuận, người dân cần dừng giao dịch và kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc không may trở thành nạn nhân, người dân cần nhanh chóng lưu giữ tin nhắn, thông tin tài khoản, đường link website, chứng từ chuyển tiền và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Việc kịp thời phát hiện, kiểm tra địa điểm có dấu hiệu tổ chức hoạt động phạm tội tại phường Điện Bàn Đông tiếp tục cho thấy vai trò chủ động của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong công tác nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các hoạt động có yếu tố nước ngoài. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, đồng thời cảnh tỉnh người dân trước những phương thức, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.