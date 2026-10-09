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Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau

Duy Anh
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Các hộ kinh doanh khi phát hiện trường hợp chuyển tiền hàng có dấu hiệu lừa đảo, cần lưu lại thông tin giao dịch, hình ảnh camera và thông tin liên quan để trình báo công an.

Hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR được sử dụng phổ biến tại các cửa hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh. Nhiều hộ kinh doanh sử dụng loa thông báo chuyển khoản để nhanh chóng xác nhận tiền đã về tài khoản.

Tuy nhiên, các đối tượng xấu có thể lợi dụng tâm lý chủ quan của người bán và thời điểm cửa hàng đông khách để thực hiện hành vi gian lận.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau - Ảnh 1.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Ví dụ, hóa đơn 200.000 đồng nhưng chỉ chuyển 200 đồng, hoặc phải trả 230.000 đồng nhưng chỉ chuyển 230 đồng. Người bán nghe thoáng qua loa thông báo số tiền, tưởng khách đã thanh toán đầy đủ nên giao hàng. Thực tế đã có những trường hợp người kinh doanh gặp tình huống này.

Ngoài ra, người bán vẫn cần cảnh giác với các hình thức như đưa ảnh chuyển khoản giả, thông báo giao dịch giả hoặc dán mã QR khác đè lên mã QR của cửa hàng. Loa báo tiền giúp giảm một số rủi ro nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc kiểm tra giao dịch.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau - Ảnh 2.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Ngoài ra, người dân không nên chỉ căn cứ vào ảnh chụp màn hình chuyển khoản do khách đưa ra để xác nhận giao dịch.

Thường xuyên kiểm tra mã QR tại quầy, đề phòng bị dán đè hoặc thay thế mã QR.

Nên sử dụng thiết bị, ứng dụng thanh toán từ ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, đồng thời bảo vệ tài khoản và mật khẩu đăng nhập.

Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, cần lưu lại thông tin giao dịch, hình ảnh camera và thông tin liên quan, đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan Công an.

Tất cả người dân chú ý mức phạt từ 500 nghìn đồng đến 12 triệu đồng khi đăng ký cư trú


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