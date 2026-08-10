Công an rà soát, kiểm tra 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Công an TP Đà Nẵng ngày 10/2/2026 cho biết, Công an phường Ngũ Hành Sơn tập trung triển khai là rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet (quán net) – nơi thường tập trung đông thanh thiếu niên và người sử dụng dịch vụ trong thời gian dài.

Đây là kết quả của việc thực hiện cao điểm “45 ngày đêm” phòng, chống ma túy. Công tác kiểm tra được thực hiện với sự phối hợp của Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm lực lượng tham gia đầy đủ, phân công rõ nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

Điểm đáng chú ý trong cách làm là không chỉ kiểm tra để phát hiện, xử lý vi phạm mà kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở ngay tại cơ sở. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; nhắc nhở chủ cơ sở nâng cao trách nhiệm trong quản lý, không để cơ sở kinh doanh trở thành địa điểm tụ tập, phát sinh tệ nạn xã hội; đồng thời vận động người dân, nhất là thanh thiếu niên, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, chủ động tránh xa ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Qua triển khai, lực lượng chức năng đã kiểm tra 08 cơ sở, tiến hành test nhanh ma túy đối với 72 trường hợp. Kết quả phát hiện 02 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy, cả 02 trường hợp đều là người ngoài địa phương. Ngay sau khi phát hiện, Công an phường đã thực hiện các bước xác minh và củng cố hồ sơ, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả trên cho thấy việc đi sâu vào từng cơ sở, chủ động kiểm tra kết hợp tuyên truyền, phòng ngừa là một trong những giải pháp thiết thực trong thực hiện cao điểm “45 ngày đêm”.

Qua mỗi đợt kiểm tra, lực lượng Công an không chỉ kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu liên quan đến ma túy mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ cơ sở và người dân trong việc chung tay giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Công an phường Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp tục rà soát địa bàn, xác định các địa điểm có nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy để tập trung kiểm tra; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của các lực lượng và Nhân dân. Mục tiêu không chỉ là phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở, không để ma túy có cơ hội xâm nhập và phát sinh trong cộng đồng.