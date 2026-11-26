Lợi dụng nhu cầu đăng ký, cập nhật thông tin định danh điện tử cho trẻ em, các đối tượng lừa đảo đang sử dụng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, gọi điện hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố Đồng Nai thông tin vụ việc đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ công an, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến để chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Theo trình báo của anh V.N.T và vợ là chị N.T.H., cùng trú tại ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, các đối tượng đã gọi điện, tự xưng là cán bộ Công an và thông báo về việc bổ sung thông tin định danh điện tử cho con nhỏ dưới 6 tuổi.

Anh V.N.T trình báo sự việc tại cơ quan Công an.

Do hai vợ chồng thường xuyên đi cạo mủ cao su, không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở Công an xã để làm thủ tục, anh T. đã tin tưởng thực hiện theo hướng dẫn trực tuyến thông qua cuộc gọi video trên Zalo.

Trong quá trình trao đổi, các đối tượng yêu cầu anh T. cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản VNeID của cả hai vợ chồng, truy cập đường link do chúng gửi và đọc các mã xác thực được gửi về điện thoại. Tin rằng người gọi là cán bộ Công an, anh T. đã làm theo toàn bộ hướng dẫn mà không biết mình đang rơi vào bẫy lừa đảo.

Ngay sau đó, anh phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị rút 315 triệu đồng, trong khi tài khoản của vợ bị chiếm đoạt thêm 35 triệu đồng. Tổng số tiền gia đình bị mất lên tới 350 triệu đồng.

Sau khi phát hiện sự việc, vợ chồng anh T. đã đến Công an xã Tân Hưng trình báo. Hiện Công an xã đang phối hợp xác minh, điều tra và làm rõ vụ việc.

Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ để chiếm đoạt tiền qua VNeID

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng cán bộ Công an, yêu cầu cập nhật thông tin căn cước hoặc định danh điện tử qua điện thoại, mạng xã hội.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu VNeID, mật khẩu ngân hàng, mã OTP hoặc mã xác thực cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình điện thoại theo hướng dẫn của người không quen biết.

Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước và định danh điện tử, người dân cần trực tiếp đến trụ sở Công an để được hướng dẫn. Đồng thời, cơ quan Công an không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền để giải quyết thủ tục hành chính.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, ngăn chặn các giao dịch bất thường, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin cảnh báo từ các kênh chính thống, chia sẻ thủ đoạn lừa đảo cho người thân, đặc biệt là những người ít có điều kiện tiếp cận thông tin công nghệ, nhằm hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm trên không gian mạng.