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Công an phục hồi điều tra, bắt tạm giam giám đốc kinh doanh Nguyễn Đức Thắng 45 tuổi

Duy Anh
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Bị can Nguyễn Đức Thắng bị bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/9, Công an xã Mỹ Thuận cho biết vừa phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phục hồi điều tra, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1981), ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Đức Thắng là Giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH Nông nghiệp H.P (địa chỉ tại xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã đến đại lý vật tư nông nghiệp N.H do ông C.H.T (sinh năm 1978), trú ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long để giới thiệu và bán phân bón.

Thắng nói với ông T là công ty có chương trình bán phân bón giá ưu đãi cho đại lý mới với giá 600.000 đồng/bao. Tin tưởng Thắng nên ông T đã 02 lần giao tiền cho Thắng với tổng số tiền 60.000.000 đồng.

Tuy nhiên, đến hạn nhưng Thắng không giao phân bón và cũng không trả lại tiền cho ông T mà sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân.

Công an phục hồi điều tra, bắt tạm giam giám đốc kinh doanh Nguyễn Đức Thắng 45 tuổi - Ảnh 1.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Đức Thắng (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ra quyết định truy nã Trịnh Thị Quyên SN 1994



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