Công an phát thông báo tới toàn bộ người dân đang bật WiFi 24/7

Tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bật WiFi 24/7 khiến điện thoại tự động truy cập WiFi miễn phí.

Wifi công cộng là một tiện ích mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, giúp chúng ta dễ dàng truy cập internet ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện lợi, Wifi công cộng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mà người dùng cần lưu ý để bảo vệ bản thân.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện nay, nhiều người có thói quen kết nối Wifi ở những nơi công cộng mình đến như nhà hàng, quán café, bảo tàng, thư viện, sân bay,…để kết nối Internet miễn phí. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng có giá của nó và ít người thực sự hiểu được rủi ro của Wifi công cộng liên quan đến các kết nối này.

Phương thức giả mạo có thể thực hiện bằng cách tạo ra mạng Wi-fi có tên gần giống với mạng Wifi của cửa hàng, quán café, doanh nghiệp, hoặc đặt tên phổ biến như “Guest_Wifi” khiến người dùng kết nối nhầm. Tin tặc thường cài đặt phần mềm độc hại vào các mạng Wifi công cộng để lấy cắp dữ liệu hoặc kiểm soát thiết bị của người dùng. Khi bạn kết nối với mạng Wifi bị nhiễm độc, thiết bị của bạn có thể bị lây nhiễm virus, trojan, spyware,... dẫn đến mất dữ liệu, thậm chí là bị đánh cắp tiền.

Ngoài ra, người dùng còn có nguy cơ bị tấn công xen giữa (Man-in-the-middle). Tin tặc sẽ tận dụng mạng wifi công cộng để đứng ở giữa người dùng và ứng dụng trong quá trình giao tiếp, nhằm nghe trộm hoặc mạo danh các bên. Các thông tin thu thập được có thể dùng để đánh cắp danh tính, thông tin thẻ ngân hàng, mã xác thực, chuyển tiền hay thay đổi mật khẩu bất hợp pháp,…

Để tránh gặp pháp những rủi ro không cần thiết khi sử dụng mạng Wifi công cộng, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân thực hiện một số giải pháp sau:

- Hạn chế kết nối với các mạng Wi-fi không có mật khẩu. Kết nối với Wi-fi có mật khẩu sẽ giúp giảm các nguy cơ về bảo mật.





- Cảnh giác khi truy cập các hệ thống Wifi mới, đặc biệt tại địa điểm công cộng như khách sạn, nhà hàng, quán cafe. Bởi khi đó, kết nối của người dùng sẽ phụ thuộc vào cài đặt của cơ sở cung cấp Wifi.



- Bật xác thực hai lớp cho các tài khoản ngân hàng, email, và mạng xã hội để tăng cường bảo mật. Định kỳ thay đổi mật khẩu các tài khoản cá nhân, đặc biệt là các tài khoản ngân hàng, ví điện tử…



- Tăng cường sử dụng các công cụ bảo mật như mạng riêng ảo (VPN) để mã hóa dữ liệu, đồng thời ưu tiên truy cập các trang web có giao thức bảo mật.



- Tắt chế độ tự động kết nối Wifi, kiểm tra kỹ tên mạng trước khi truy cập và thường xuyên cập nhật phần mềm cho thiết bị.



- Đặc biệt lưu ý, chỉ thực hiện các giao dịch quan trọng trên các mạng tin tưởng như Wifi tại nhà, ở công ty hay mạng 4G/5G từ điện thoại.