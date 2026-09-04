Công an phát thông báo tới những ai nhận được tin nhắn SMS, cuộc gọi có nội dung sau

Công an khuyến nghị người dân không cung cấp thông tin, mã OTP hay làm theo hướng dẫn từ người lạ.

Thời gian gần đây, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong đó, một hình thức được cơ quan Công an cảnh báo là giả danh cán bộ Công an, cán bộ xã hoặc cơ quan Nhà nước để liên hệ với người dân, thông báo về việc làm, cập nhật hoặc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Theo Công an xã Krong, các đối tượng thường đưa ra thông tin rằng tài khoản định danh điện tử của người dân chưa được xác thực, chưa hoàn thành định danh mức độ 2, dữ liệu căn cước chưa được đồng bộ hoặc cần cập nhật lại thông tin. Sau đó, chúng hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thao tác ngay trên điện thoại.

Công an cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ, lấy cớ hỗ trợ định danh điện tử để tiếp cận tài khoản và thông tin cá nhân. (Ảnh: Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai)

Để tăng mức độ tin cậy, đối tượng có thể tự xưng là cán bộ Công an và đọc chính xác một số thông tin cá nhân của người được gọi như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước... Khi nạn nhân mất cảnh giác, các đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN ngân hàng hoặc thông tin tài khoản VNeID.

Một số trường hợp còn bị yêu cầu bấm vào đường link lạ để "xác thực định danh", "cập nhật thông tin", tải ứng dụng theo đường link hoặc file APK được gửi qua điện thoại. Đối tượng cũng có thể yêu cầu người dân cấp quyền truy cập, điều khiển thiết bị hoặc chia sẻ màn hình.

Đáng chú ý, có trường hợp đối tượng yêu cầu chuyển tiền với các lý do như "xác minh", "kích hoạt" hoặc "hoàn tất hồ sơ".

Công an cảnh báo, nếu làm theo các hướng dẫn trên, người dân có nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP và dữ liệu tài khoản ngân hàng. Từ đó, đối tượng có thể thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Không cung cấp OTP dù đối phương biết thông tin cá nhân của bạn

Công an xã Krong khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại. Người dân cũng không nên bấm vào các đường link không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn, Zalo, Facebook hoặc các nền tảng mạng xã hội.

Đặc biệt, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc ứng dụng được gửi qua đường link, file APK; không cho người lạ điều khiển điện thoại từ xa hoặc yêu cầu chia sẻ màn hình.

Người dân cũng cần lưu ý rằng việc đối tượng biết một số thông tin cá nhân không đồng nghĩa với việc người gọi là cán bộ Công an. Đây có thể là dữ liệu mà các đối tượng đã thu thập từ nhiều nguồn nhằm tạo lòng tin và thực hiện kịch bản lừa đảo.

Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến định danh điện tử, người dân nên đến trực tiếp cơ quan Công an có thẩm quyền để được hướng dẫn.

Nếu nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an và yêu cầu cung cấp OTP, bấm vào đường link, cài đặt ứng dụng hoặc chuyển tiền, người dân cần dừng ngay cuộc gọi, không thực hiện theo hướng dẫn.

Công an xã Krong đồng thời đề nghị người dân chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, đặc biệt là người cao tuổi và những người ít sử dụng điện thoại thông minh, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không tiếp tục làm theo hướng dẫn của đối tượng và báo ngay cho Công an xã Krong hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.



