Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, chuyển đổi số quốc gia đang mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước, trong đó con người được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách và giải pháp công nghệ. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện một số thông tin cho rằng việc triển khai chuyển đổi số và VNeID nhằm “giám sát” hoặc “xâm phạm đời sống riêng tư” của người dân.



﻿Về vấn đề này, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định các thông tin trên không có cơ sở khoa học và pháp lý, đồng thời không phản ánh đúng thực tiễn triển khai cũng như mục tiêu của công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, chuyển đổi số quốc gia là bước thay đổi phương thức quản lý, hướng tới thay thế các quy trình thủ công, phân tán, kém hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ, bảo đảm tính minh bạch và giảm chi phí cho người dân, không phải để kiểm soát hay can thiệp đời sống cá nhân.

Liên quan đến ứng dụng VNeID, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đây là nền tảng định danh điện tử quốc gia, sử dụng các dữ liệu cơ bản đã được Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật. Ứng dụng này không thu thập thêm thông tin ngoài phạm vi cho phép, mà thực hiện chuẩn hóa, tích hợp và số hóa dữ liệu để phục vụ người dân thuận tiện và an toàn hơn.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng nêu rõ, việc đánh đồng quản lý nhà nước bằng công nghệ với hành vi xâm phạm quyền riêng tư sự đánh tráo khái niệm nguy hiểm.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay, trên thực tế, hệ thống định danh điện tử góp phần hạn chế tình trạng giả mạo danh tính. Bên cạnh đó, chuyển đổi số và VNeID đã mang lại nhiều kết quả cụ thể như rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, giảm chi phí xã hội và hạn chế tiêu cực. Việc một số tổ chức, cá nhân tập trung công kích VNeID xuất phát từ lo ngại khi hoạt động quản lý ngày càng minh bạch, dữ liệu được chuẩn hóa và những "khoảng xám" ngày càng thu hẹp.

Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái cần sự phối hợp của các cấp, các ngành. Trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu đúng bản chất vấn đề.

"Chuyển đổi số quốc gia và VNeID là con đường tất yếu để hiện đại hóa đất nước, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Việc xuyên tạc thành 'giám sát dân' là sai sự thật và cần được nhận diện, phản bác kịp thời", Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định.