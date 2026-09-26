HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an phát thông báo quan trọng về tài khoản định danh điện tử của tất cả người dân

Đại Phú
|

Thông tin quan trọng về tài khoản định danh điện tử mà tất cả người dân cần nắm rõ.

- Ảnh 1.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lợi dụng nhu cầu kích hoạt, xác thực, cập nhật thông tin định danh điện tử, các đối tượng có thể giả danh cán bộ Công an, cán bộ tư pháp hoặc cơ quan nhà nước gọi điện, nhắn tin cho người dân. Đối tượng thường đưa ra thông tin gây hoang mang như tài khoản chưa kích hoạt, hồ sơ chưa đồng bộ, cần xác thực gấp hoặc nếu không thực hiện sẽ bị ảnh hưởng đến thủ tục hành chính.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, truy cập đường link lạ, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nếu làm theo, người dân có nguy cơ bị đánh cắp thông tin, chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thiệt hại về tài sản.

Công an xã Mang Yang khuyến cáo Nhân dân:

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN và thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

- Không truy cập đường link lạ, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

- Không chuyển tiền với bất kỳ lý do nào liên quan đến “kích hoạt”, “xác thực”, “nâng cấp” định danh điện tử.

- Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, cần bình tĩnh xác minh, không làm theo hướng dẫn của đối tượng.

TIN LIÊN QUAN

- Người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hãy đến trực tiếp Công an xã Mang Yang hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn.

Mỗi người dân hãy là một “lá chắn” trước tội phạm công nghệ cao. Hưởng ứng Kế hoạch “40 ngày đêm”, bên cạnh việc chủ động thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn, hãy nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, tuyên truyền cho người thân cùng cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng.

Không cung cấp thông tin - Không bấm link lạ - Không chuyển tiền - Luôn xác minh trước khi thực hiện!﻿

Tags

định danh điện tử

công an tỉnh Gia Lai

thông tin cá nhân

công an

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại