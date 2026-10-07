Công an phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân có nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ

Tất cả người dân có nhà cho cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chú ý thông tin sau.

Lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về nâng cao hiệu quả kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm hành chính trong đăng ký, quản lý cư trú theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, ngày 30/10/2025 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 347/2026/NĐ-CP), Công an tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch, triển khai cao điểm điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 1/10 đến hết ngày 22/10/2026. Đối tượng tuyên truyền, kiểm tra tập trung vào công dân, hộ gia đình; các cơ sở cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ; nhà trọ, ký túc xá, khu nhà ở công nhân; cơ sở kinh doanh lưu trú, lưu trú du lịch và các cơ sở có chức năng lưu trú trên địa bàn tỉnh…

Trong đó, lực lượng Công an tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, chủ hộ, chủ cơ sở lưu trú và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cùng với tuyên truyền, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý cư trú, nhất là việc thông báo lưu trú, quản lý người đến lưu trú và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý. Các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý theo quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

Thông qua đợt cao điểm, Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị người dân, hộ gia đình và các cơ sở lưu trú chủ động rà soát, khắc phục những tồn tại, thiếu sót; thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký, quản lý cư trú, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, thân thiện.