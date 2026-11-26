Người dân cần chú ý khuyến cáo từ cơ quan Công an.

Ảnh minh họa

Mới đây, Công an TP. Đồng Nai cho biết, lợi dụng nhu cầu cập nhật thông tin định danh điện tử cho trẻ em, các đối tượng lừa đảo đã giả danh cán bộ Công an, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến để chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Đáng chú ý, một gia đình tại xã Tân Hưng, TP. Đồng Nai đã bị lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng. Theo trình báo của anh V.N.T và vợ là chị N.T.H., các đối tượng gọi điện, tự xưng là cán bộ Công an, thông báo và hướng dẫn bổ sung thông tin định danh điện tử cho con nhỏ dưới 6 tuổi.

Do hai vợ chồng thường xuyên đi cạo mủ cao su và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở Công an xã làm thủ tục, anh V.N.T đã tin tưởng làm theo hướng dẫn trực tuyến qua cuộc gọi video Zalo.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng yêu cầu anh cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản VNeID của cả hai vợ chồng, truy cập đường link do chúng gửi và cung cấp các mã xác thực nhận được qua tin nhắn. Tin tưởng người gọi là cán bộ Công an, anh V.N.T đã thực hiện theo yêu cầu mà không biết mình đang bị dẫn dụ vào bẫy lừa đảo.

Ngay sau đó, anh phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị rút 315 triệu đồng, tài khoản của vợ bị chiếm đoạt 35 triệu đồng. Tổng số tiền gia đình bị mất là 350 triệu đồng. Sau khi phát hiện sự việc, vợ chồng anh đã đến Công an xã Tân Hưng trình báo.

Hiện vụ việc đang được Công an xã phối hợp xác minh, điều tra, làm rõ.

Ảnh: Công an TP. Đồng Nai

Trước vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an yêu cầu cập nhật thông tin căn cước, định danh điện tử qua điện thoại, mạng xã hội.

Các cá nhân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu VNeID, mật khẩu ngân hàng, mã OTP, mã xác thực cho bất kỳ ai; không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình điện thoại.

Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục liên quan đến căn cước, định danh điện tử, người dân cần trực tiếp đến trụ sở Công an để được hướng dẫn. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền để giải quyết thủ tục hành chính.

Nếu phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, ngăn chặn giao dịch bất thường và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Mỗi người dân cần chủ động cập nhật thông tin cảnh báo từ các kênh chính thống, đồng thời tuyên truyền cho người thân cùng nâng cao cảnh giác, không để tội phạm công nghệ cao có cơ hội chiếm đoạt tài sản.