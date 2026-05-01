Công an phát thông báo quan trọng đến người dân khi làm hộ chiếu

Thư Lương |

Người dân sắp làm hộ chiếu cần lưu ý thông tin quan trọng này.

Công an hướng dẫn quan trọng cho người dân khi làm hộ chiếu năm 2026

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thời gian gần đây, trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Bình ghi nhận nhiều trường hợp người dân khai sai thông tin tại mục số 14 – “Nội dung đề nghị cấp hộ chiếu”. Sai sót này không chỉ làm kéo dài thời gian xử lý hồ sơ mà còn có thể dẫn đến việc bị xử phạt hành chính do khai báo không đúng sự thật.

Thực tế cho thấy, không ít người dân dù đã từng được cấp hộ chiếu (nhưng bị hết hạn, hư hỏng hoặc mất) vẫn lựa chọn mục “cấp hộ chiếu lần đầu”. Đây là lỗi phổ biến, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xét duyệt hồ sơ.

Lưu ý quan trọng khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến.

Lưu ý quan trọng khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Để tránh những sai sót không đáng có, cơ quan chức năng khuyến nghị người dân cần xác định chính xác tình trạng hộ chiếu của mình và lựa chọn nội dung đề nghị phù hợp trong từng trường hợp cụ thể:

Trường hợp hộ chiếu cũ còn thời hạn, người dân cần chọn “Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ sắp hết hạn”. Đồng thời, có thể nhập số hộ chiếu đã được cấp gần nhất (không bắt buộc) và nộp lại hộ chiếu cũ cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Nếu hộ chiếu đã hết hạn, người dân lựa chọn “Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ hết hạn” và nhập số hộ chiếu cũ đã được cấp trước đó (nếu có).

Đối với trường hợp hộ chiếu bị mất hoặc hư hỏng, cần chọn “Cấp lại hộ chiếu do bị mất/hư hỏng”. Trong đó, nếu bị mất hộ chiếu, người dân bắt buộc phải tải lên Đơn trình báo mất hộ chiếu theo mẫu quy định (TK05). Ngược lại, nếu hộ chiếu bị hư hỏng, cần làm đơn trình bày rõ tình trạng hư hỏng, tải lên hệ thống và nộp lại hộ chiếu cũ.

Như vậy, việc khai báo đúng ngay từ đầu không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ mà còn tránh phát sinh các rủi ro pháp lý không cần thiết. Trong trường hợp gặp khó khăn hoặc vướng mắc khi thực hiện thủ tục trực tuyến, người dân có thể liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời.

Tôi đã sai lầm khi cho rằng Google Maps là chỉ đường tốt nhất, ứng dụng bản đồ này dùng hay hơn nhiều
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
