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Công an phát thông báo nóng tới tất cả người dân đang sử dụng phần mềm máy tính không bản quyền

Đại Phú
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Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.

Công an Hà Nội cảnh báo về phần mềm không bản quyền và nguy cơ pháp lý 2026 - Ảnh 1.

Trong quá trình chuyển đổi số, Windows, Microsoft Office và nhiều phần mềm máy tính được sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Việc cài đặt, sử dụng phần mềm không có bản quyền, bị bẻ khóa hoặc kích hoạt trái phép không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo quy định, chương trình máy tính được bảo hộ quyền tác giả. Việc sử dụng phần mềm không được phép của chủ sở hữu quyền có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến xâm phạm bản quyền phần mềm.

Theo Điều 18 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP, hành vi sao chép tác phẩm không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả có thể bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 35 triệu đồng đối với cá nhân; trường hợp tổ chức vi phạm, mức phạt đối với cùng hành vi được áp dụng bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân. Tùy trường hợp, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả có đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; pháp nhân thương mại cũng có thể bị xử lý theo quy định.

Chủ động sử dụng phần mềm có bản quyền

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân:

- Chủ động kiểm tra, rà soát bản quyền của các phần mềm đang cài đặt, sử dụng.

- Không cài đặt, sử dụng phần mềm bị bẻ khóa, kích hoạt trái phép hoặc không rõ nguồn gốc.

- Ưu tiên sử dụng phần mềm có bản quyền, được cung cấp qua các kênh hợp pháp.

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra hệ thống máy tính, kịp thời gỡ bỏ phần mềm không rõ nguồn gốc hoặc không đáp ứng yêu cầu về bản quyền.

- Việc sử dụng phần mềm hợp pháp không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của chủ thể quyền mà còn hạn chế nguy cơ mất an toàn thông tin, bảo đảm an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin.

Thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, rà soát việc sử dụng phần mềm tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tập trung phát hiện, xử lý các cá nhân, tổ chức cung cấp, cài đặt, phát tán phần mềm trái phép, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Tags

phần mềm máy tính

bản quyền phần mềm

Microsoft Office

xâm phạm bản quyền

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