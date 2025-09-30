Công an phát thông báo mới trên ứng dụng VNeID, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi

Ứng dụng VNeID (Ảnh: Internet)

Theo Công an TP. Đà Nẵng, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, từ ngày 16/9, Bộ Công an đã triển khai tính năng “Đánh giá cải cách hành chính trong CAND” trên ứng dụng VNeID để lấy ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp.

Về cách thức thực hiện, sau khi người dân thực hiện thủ tục hành chính do Công an các đơn vị, Công an cấp xã thuộc Công an thành phố Đà Nẵng giải quyết, người dân và doanh nghiệp đăng nhập ứng dụng VNeID thực hiện đánh giá trực tuyến.

Người dân thực hiện đánh giá trên các khía cạnh sau: việc công khai thủ tục hành chính; mức độ thuận tiện khi tiếp cận các thủ tục hành chính; việc nộp hồ sơ trực tuyến; quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cán bộ, chiến sĩ Công an; thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Người dân thực hiện đăng nhập trên ứng dụng VNeID bằng cách nhập thông tin đăng nhập (mã số định danh và mật khẩu) hoặc bằng Face ID (đối với thiết bị iOS).﻿

Bước 2: Người dân chọn "Thủ tục hành chính", tiến hành nhập passcode.﻿

Bước 3: Tại phần "Thủ tục hành chính", nguời dân chọn "Đánh giá cải cách hành chính trong CAND" để thực hiện đánh giá. ﻿

Bước 4: Người dân lựa chọn "Tạo mới đánh giá" để thực hiện đánh giá cải cách hành chính trong Công an nhân dân.

Bước 5: Cửa sổ thông tin đánh giá hiện lên, người dân lựa chọn lĩnh vực đánh giá, đơn vị, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính và mã hồ sơ.

Bước 6: Người dân thực hiện đánh giá các mức độ hài lòng ở từng câu hỏi.

Bước 7: Sau khi trả lời toàn bộ câu hỏi, người dân chọn "Gửi đánh giá" để hoàn thành.

Lực lượng chức năng cho biết, ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp chính là cơ sở quan trọng để Bộ Công an kịp thời nắm bắt, cải cách, nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ.