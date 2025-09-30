HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xe bọc thép M113 bỏ lại chiến trường Zaporozhye được đưa đi nghiên cứu

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo thu giữ xe M113 của Mỹ tại Novoivanivka và bàn giao cho chuyên gia nghiên cứu.

Xe bọc thép M113 bỏ lại chiến trường Zaporozhye được đưa đi nghiên cứu- Ảnh 1.

Các quân nhân Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã mở rộng bộ sưu tập chiến lợi phẩm khi thu giữ thêm trang thiết bị từ Lực lượng Vũ trang Ukraine tại vùng Zaporozhye, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

“Các quân nhân đã chiếm được vũ khí và đạn dược, trong đó có cả loại sản xuất ở nước ngoài. Đối phương rời bỏ vị trí trong lúc vội vã,” Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố.

Cũng theo thông báo, các chiến sĩ đã thu giữ các xe chở quân M113 của Mỹ bị bỏ lại. Những phương tiện này đã được bàn giao cho các chuyên gia để nghiên cứu. Sau đó, chúng sẽ được chuyển tới bảo tàng trang thiết bị chiến lợi phẩm. 

Xe bọc thép M113 bỏ lại chiến trường Zaporozhye được đưa đi nghiên cứu

Theo TVzvezda

