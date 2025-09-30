Công an phát đi thông báo quan trọng về VNeID: Người dân nắm bắt để tự bảo vệ quyền lợi của mình

Từ ngày 16/9/2025, người dân và doanh nghiệp Việt Nam có thêm một công cụ mạnh mẽ và trực tiếp để tham gia vào quá trình cải cách hành chính của lực lượng Công an Nhân dân (CAND). Bộ Công an đã chính thức tích hợp chức năng "Đánh giá cải cách hành chính CAND" vào nhóm dịch vụ "Thủ tục hành chính" trên ứng dụng VNeID.

Đây là một bước tiến quan trọng, biến VNeID không chỉ là ví giấy tờ số mà còn là cầu nối hai chiều, giúp cơ quan nhà nước lắng nghe ý kiến từ chính những người thụ hưởng dịch vụ.

Ý kiến của người dân trở thành một trong những cơ sở quan trọng nhất để Bộ Công an nắm bắt thực trạng, từ đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời, nâng cao chất lượng phục vụ. Kết quả đánh giá là căn cứ để xếp hạng và xét thi đua hàng năm của các đơn vị công an.

Việc người dân trực tiếp đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính thể hiện sự chuyển đổi mạnh mẽ của nền hành chính công sang mô hình "hành chính phục vụ", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.

Tính năng này thúc đẩy người dân và doanh nghiệp làm quen và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên VNeID và Cổng Dịch vụ công, tạo động lực cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Cách thức thực hiện

Việc đánh giá được thực hiện một cách tiện lợi và nhanh chóng ngay trên ứng dụng VNeID.

Sau khi thực hiện thủ tục hành chính do Công an các đơn vị, Công an cấp xã thuộc Công an thành phố Đà Nẵng giải quyết, người dân và doanh nghiệp đăng nhập ứng dụng VNeID thực hiện đánh giá trực tuyến về:

- Việc công khai thủ tục hành chính

- Mức độ thuận tiện khi tiếp cận các thủ tục hành chính

- Việc nộp hồ sơ trực tuyến

- Quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cán bộ, chiến sĩ Công an

- Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

- Ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp chính là cơ sở quan trọng để Bộ Công an kịp thời nắm bắt, cải cách, nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ.

Quy trình thực hiện các bước như dưới hình.