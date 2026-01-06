Công an phát cảnh báo đến người dân mua, bán, tích trữ vàng

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác nắm tình hình cho thấy giá vàng trong nước liên tục biến động mạnh trong thời gian ngắn.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tác động của kinh tế thế giới, sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, cùng với hoạt động đầu cơ, thổi giá trên thị trường. Trong bối cảnh đó, nếu không theo dõi sát diễn biến và thiếu cân nhắc kỹ lưỡng, người dân rất dễ mua vàng ở mức giá cao, sau đó đối mặt với nguy cơ thua lỗ khi thị trường điều chỉnh.

Đáng chú ý, lợi dụng tâm lý lo ngại và mong muốn sinh lời của người dân, một số đối tượng đã sử dụng mạng xã hội, các nhóm chat kín hoặc diễn đàn trực tuyến để tung tin đồn, đưa ra những “dự báo giá” thiếu căn cứ . Thông qua đó, các đối tượng lôi kéo người dân mua bán theo chỉ dẫn nhằm trục lợi. Trên thực tế, không ít trường hợp đã chuyển tiền đầu tư nhưng không nhận được vàng, hoặc bị ép bán với giá thấp khi thị trường đảo chiều.

Bên cạnh đó, tình trạng giao dịch vàng trôi nổi, mua bán không hóa đơn chứng từ, hoặc rao bán vàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Từ thực tế trên, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân không chạy theo tâm lý đám đông, không vay mượn hoặc dồn toàn bộ tài sản để đầu cơ vàng. Đồng thời, việc mua bán cần được thực hiện tại các doanh nghiệp, cửa hàng uy tín, có đăng ký kinh doanh hợp pháp và xuất hóa đơn đầy đủ. Người dân cũng cần kiểm tra kỹ chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, tuyệt đối không mua vàng trôi nổi, không rõ xuất xứ.

Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với các lời mời chào đầu tư qua mạng xã hội, không tin vào những “cam kết lợi nhuận cao” hoặc các thông tin dự báo mang tính kích động . Trong mọi trường hợp, tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản, tổ chức hoặc cá nhân không rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu đầu cơ, thao túng giá hoặc lừa đảo trong mua bán vàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý.

Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Phú Thọ cũng khuyến nghị người dân cân nhắc kỹ mục tiêu tài chính, phân bổ hợp lý giữa các kênh tiết kiệm và đầu tư; đồng thời không coi vàng là “kênh sinh lời chắc chắn”, nhất là trong bối cảnh thị trường tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, qua đó góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.